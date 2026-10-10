El PSdeG critica que la Xunta «aparque persoas» en vez de «coidalas» en el Día Mundial de la Salud Mental

El diputado Julio Torrado, en una rueda de prensa.

El portavoz de sanidad del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, criticó este sábado la política de salud mental de la Xunta durante la celebración del Día Mundial de esta materia. El diputado alertó sobre la alta incidencia en la comunidad, donde sufren estos problemas uno de cada seis hombres y una de cada cinco mujeres, además de registrar un gran consumo de psicofármacos y una alta tasa de suicidios. Ante esta situación, Torrado resumió su crítica de forma contundente: «O modelo do PP é de aparcar persoas e non de coidalas». Añadió también que «temos un problema evidente, froito de que a saúde mental estivo sempre arrinconada».

El parlamentario identificó la falta de profesionales como uno de los grandes obstáculos del sistema público, ya que Galicia presenta una de las peores ratios de España. Esta escasez provoca demoras que superan los ocho meses de media para lograr una cita, algo que deriva de la mínima formación de psicólogos clínicos en los años previos. Sobre este déficit, el socialista señaló que «isto implica que o dereito a ser atendido en saúde mental non está garantido de maneira real e efectiva no sistema público de saúde de Galicia». Además, censuró las consecuencias de esta mala planificación histórica al afirmar que «o desprezo de onte cara á saúde mental trae o problema de hoxe».

El segundo fallo grave para los socialistas radica en el modelo asistencial, que aleja el servicio de la atención primaria. Torrado consideró insuficiente el nuevo plan del Gobierno autonómico, que solo prevé un psicólogo por cada cien mil habitantes. Por ello, el portavoz expuso que esta medida resulta «totalmente inoperante» y defendió la creación de equipos en los propios centros de salud porque la atención «ten que estar presente, próxima e accesible».

Finalmente, el representante del PSdeG denunció el abandono de los centros para pacientes crónicos, y recordó situaciones como el estado del Hospital de Conxo o la inmovilización de un enfermo durante nueve días en el sanatorio concertado La Robleda. Ante estos hechos, criticó que este último lugar «destapouse como un lugar de prácticas horrorosas sobre as que a Xunta pasou un veo». Como solución, reclamó contratar más personal, acercar las consultas a los ambulatorios y priorizar el cuidado personal, unas reclamaciones donde, según concluyó, «ningunha das tres se está a facer ben en Galicia, co PP intentando poñer máis anuncios que medidas».