El plan urbanístico vigente en Ourense cumple cuarenta años: «Es una anomalía»

Quince años de trámites. Tras la anulación del PXOM en el año 2011, el Concello inició la tramitación de uno nuevo. En el 2014 el gobierno socialista hizo una exposición pública de su propuesta en la sede del antiguo Banco de España. En la imagen, los operarios cargando con las maquetas. Miguel Villar

El plan urbanístico de Vigo cayó por sentencia judicial en el año 2015 y tardó exactamente una década en tener uno nuevo. No es infrecuente que la Justicia anule un PXOM, pero sí que un ayuntamiento tarde tanto en resolver la situación como está ocurriendo con Ourense, que funciona con una normativa de hace cuarenta años. «Es una anomalía», resume el abogado Eduardo Sánchez, del bufete que impulsó la causa judicial que acabó con la anulación del plan vigués. El letrado, ourensano, subraya que la tercera ciudad de Galicia no debería funcionar con unas normas urbanísticas «del siglo pasado», pero esa es la realidad.

El Concello aprobó un PXOM actualizado en el año 2003, pero el Tribunal Supremo lo anuló en el 2011 y desde entonces el Ayuntamiento trabaja en uno nuevo, pero quince años después aún no ha logrado culminar el proceso para su aprobación. Así pues, siguen en vigor las normas urbanísticas previas, de octubre del año 1986.

«En este tiempo han cambiado profundamente Ourense, su población, las necesidades de vivienda, la movilidad, las actividades económicas, las infraestructuras, la universidad, el termalismo y la propia forma de entender el espacio urbano», dice un informe sobre el aniversario elaborado por el Foro Liceo, una plataforma formada por 16 asociaciones empresariales, colegios profesionales y entidades de todo tipo para exponer las necesidades que tiene la provincia de Ourense.

El presidente de la patronal provincial de los constructores, Santiago Ferreiro, subraya en todos sus discursos institucionales y en todas sus entrevistas el problema que supone trabajar con unas normas tan desfasadas, aunque matiza que «el nuevo PXOM no es únicamente una cuestión importante para el sector de la construcción, sino una herramienta fundamental para el desarrollo global de la ciudad y de sus infraestructuras estratégicas». Alude, por ejemplo, al problema de la vivienda, tan presente hoy en la agenda social y política. En el año 2025, las operaciones de compraventa crecieron un 23 %. Fueron 2.218 usadas y solo 658 nuevas. «Es decir, la demanda existe, pero falta producto», sentencia.

Emma Noriega fue elegida presidenta del colegio de arquitectos en Ourense en mayo del año 2023. «Estaba convencida de que en estos cuatro años de mandato se aprobaría el nuevo plan, pero ahora ya creo que se van a acabar y vamos a seguir igual», lamenta. «Cuando se aprobó el de 1986 yo tenía 10 años y la ciudad de hoy en día no tiene nada que ver con la de entonces», añade Noriega, que subraya la importancia de contar con una normativa actualizada para dar seguridad jurídica a las inversiones, para resolver la falta de suelo que obstaculiza el desarrollo de nuevas promociones o para facilitar la rehabilitación del casco viejo.

En el año 2011, el Tribunal Supremo hizo firme la sentencia que anuló el PXOM elaborado en su día bajo mandato del exalcalde Manuel Cabezas, del PP, porque los planos que se expusieron al público no fueron los que finalmente se aprobaron. Fue al PSOE, liderado por Paco Rodríguez, al que le tocó lidiar con la situación y quien inició la tramitación de un nuevo plan urbanístico. El documento que dejaron preparados los socialistas fue modificado después por el gobierno popular de Jesús Vázquez y, más recientemente, por el encabezado por Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana.

El rascacielos de Jácome

Este último introdujo modificaciones que han sido muy cuestionadas desde el punto de vista técnico y político. El regidor pretendía, por un lado, reducir las alturas de dos torres proyectadas junto al río Miño y, por otro, concentrar la edificabilidad prevista en la conocida como Finca Santamarina en un solo edificio para poder construir un gran rascacielos (llegó a hablar de ochenta plantas y unos 300 metros de alto). La Xunta exigió revisar esa disparidad de criterios, entre otras correcciones, y el Concello tardó un año en responder. La contestación fue remitida en agosto y los técnicos de la Dirección Xeral de Urbanismo están analizándola.

Si estos dan su visto bueno al documento, el Ayuntamiento podría aprobar definitivamente el plan, pero Jácome gobierna en minoría —Democracia Ourensana tiene diez de los 27 concejales de la corporación— y necesitará el apoyo de la oposición, formada por siete ediles del PP, seis del PSOE y cuatro del BNG. Además, el ejecutivo tendrá que decidir si previamente abre un nuevo período de exposición al público para que los ciudadanos puedan presentar alegaciones, tal y como reclamaba la oposición.