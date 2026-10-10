El Gobierno afirma que España no puede medir la radiactividad de la fosa atlántica

Imágenes captadas este año de los barriles radiactivos, por primera vez desde un sumergible tripulado CNRS

Las imágenes de esta primavera de bidones reventados, el contenido de barriles con residuos radiactivos aflorando en el fondo del mar y peces conviviendo con los vestigios de 33 años de lanzamientos de basura nuclear han revitalizado el temor a que el cementerio de la fosa atlántica pueda llegarse a descontrolar. Entre 1949 y 1982 Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza depositaron más de 140.000 toneladas de residuos nucleares en el Atlántico nororiental repartidas en unos 220.000 bidones.

Esas primeras imágenes tomadas desde un sumergible tripulado por científicos del proyecto Nodssum, liderado por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, activaron las alertas. Sin embargo, «las mediciones realizadas durante la misión indican niveles de actividad bajos», señalaron los investigadores, que analizan ahora el agua, sedimentos y organismos vivos recogidos para conocer el grado de transmisión de la radiactividad en la fosa situada ante la plataforma costera gallega.

Científicos españoles han participado en dicha campaña, pero el Gobierno elude manifestarse sobre el estado en el que se encuentran los vertidos. «Estas actividades [los vertidos] se desarrollaron fuera de las aguas territoriales españolas, en el marco de aguas internacionales, en un área que, por tanto, queda fuera del ámbito competencial del Consejo de Seguridad Nuclear en cuanto a desarrollo y ejecución de programas de vigilancia radiológica ambiental», advierte el Ejecutivo en una de sus últimas respuestas de la legislatura enviadas al Congreso ante una pregunta formulada por el diputado del BNG, Néstor Rego.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Más de 200.000 barriles llenos de residuos radiactivos fueron vertidos en las profundidades del Atlántico nororiental La Voz

Incide el Gobierno en que «la mayor parte de los lanzamientos de bidones con material de desecho de centrales nucleares tuvo lugar en aguas profundas, entre 3.000 y 5.000 metros, y se efectuaron fuera de las aguas territoriales, estando los más cercanos a una distancia superior a 750 kilómetros de las costas españolas».

Añade sobre el plan de control radiactivo que cada tres meses se realiza una vigilancia radiológica de las aguas en todo el perímetro costero español. En el caso de Galicia, precisa, «dentro del programa de vigilancia radiológica del entorno costero gallego, el Consejo de Seguridad Nuclear realiza un programa anual de vigilancia de agua de mar, sedimentos de orilla (arena de playa), algas marinas, mariscos y peces, en cuatro puntos de las costas gallegas y en uno de las de la costa cántabra». En el resultado de esos análisis, atestigua el Gobierno en su comunicación, «no se detectan niveles significativos de radiactividad por encima del fondo marino natural». Continúa la explicación gubernamental certificando que los valores obtenidos son inferiores a los límites legales establecidos y también «a los niveles considerados nocivos para la salud de las personas y la seguridad del medio ambiente».

En la respuesta remitida a la Cámara Baja se indica también que el Tratado Euratom obliga a los países miembros de la UE a controlar de manera permanente el índice de radiactividad en sus aguas territoriales, además de en la atmósfera y el suelo.

Para certificar la calidad de dichos exámenes, la Comisión Europea revisó en el 2021 el estado de los sistemas de verificación nacionales disponibles para la vigilancia radiológica de las costas gallegas. Los técnicos participantes en la misión «concluyeron que las capacidades y las instalaciones para la vigilancia radiológica ambiental en la costa de Galicia y de Cantabria son adecuadas para sus objetivos».