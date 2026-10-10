Crónica jacobea: los esfuerzos se concentran ahora en Irlanda

Inauguración de un hito de señalización del Camino en Drogheda (Irlanda) este septiembre Cristóbal Ramírez

La embajadora de España en Irlanda, María Teresa Lizaranzu, ha sido informada de primera mano en su residencia de los esfuerzos de la Asociación de Concellos del Camino Inglés por potenciar la vía jacobea que presta el nombre a la entidad y que, curiosamente, en aquel país promocionan con gran intensidad pero siempre negándose a aceptar el nombre del itinerario (reivindican el Celtic Camino).

Durante hora y media, los enviados desde A Coruña (que aprovecharon para inaugurar la señalización en dos lugares) detallaron a la diplomática los esfuerzos que están diseñando y los planes para el futuro. Puede parecer un acto protocolario, pero en absoluto lo fue. Bien al contrario, se convirtió en una sesión de trabajo donde se suministró información de primera mano y se definieron pasos a dar.

El compromiso de Lizaranzu fue correcto a la espera de instrucciones superiores, pero dando su respaldo a cualquier iniciativa de promoción de algo tan intrínsecamente español. Conclusión: esa es una de las vías para mantener vivo el Camino, la relación con las autoridades que pueden ayudar en la tarea. De ese encuentro no saldrá más en los medios que estas líneas, pero el efecto puede notarse.

Martin Skelly

En el mundo alejado de las redes sociales y haciendo un excelente trabajo, sin querer figurar en la foto, está Martin Skelly, propietario de una reputada agencia de viajes también de Irlanda (de nombre Navan) que lleva muchos años enviando a los Caminos de Santiago personas de un alto poder adquisitivo, lo que sin duda indignará a los puristas y alegrará a quienes al pie de las rutas jacobeas trabajan y ofrecen servicios un día sí y otro también. Solo dos ejemplos: acaba de traer a noventa personas alojándose no en humildes (y muy respetables y muy necesarios) albergues, sino en los mejores alojamientos de cada etapa, costaran lo que costaran, y en unos días va a traer a otro grupo numeroso. El primero, desde Sarria; el segundo, desde Oporto.

Skelly viene constantemente a Santiago (seis veces en lo que va de año) y solo lamenta una cosa: no disponer de más tiempo libre y pausado para disfrutar de la gastronomía del Camino.