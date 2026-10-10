El campamento romano que incubó los inicios de la Iglesia en Galicia
A CORUÑA / LA VOZ
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Ocupado durante tres siglos por la Cohors I Celtiberorum, el yacimiento A Ciadella de Sobrado revela el control territorial del imperio y su relación con los galaicos11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A ocho kilómetros del monasterio de Sobrado dos Monxes resiste un lugar del siglo II que guarda el eslabón perdido entre el panteón desmesurado de los centuriones y el culto monoteísta de los anacoretas. Son