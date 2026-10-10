Los AVE apenas sufren ya limitaciones de velocidad en la conexión con Madrid

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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El AVE circulando por el viaducto del Miño, en Ourense
El AVE circulando por el viaducto del Miño, en Ourense Miguel Villar

En el tramo entre Ourense y Santiago había 108 kilómetros en los que los trenes debían reducir a 200 por hora, pero esta restricción fue retirada

11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los días que siguieron al accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero en la línea Madrid-Sevilla y que causó la muerte de 46 viajeros, se caracterizaron por un paroxismo de denuncias, realizadas mayoritariamente

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