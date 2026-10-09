Adeus multitudinario «ao mestre e amigo» Xosé Manuel Beiras
GALICIA
O Museo do Pobo Galego acolleu desde este mediodia os actos de despedida do histórico intelectual e político, falecido aos 90 anos na súa casa de Brión; a sala disposta quedou pequena para o último adeus a un dos referentes do nacionalismo galego09 oct 2026 . Actualizado a las 17:47 h.
O histórico dirixente Xosé Manuel Beiras, falecido aos 90 anos na pasada madrugada na súa casa de Brión, está a ter este venres tributo público na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego, en Santiago. A familia de Beiras informou con «profunda dor» do seu falecemento onte xoves, nun breve comunicado no que destacaron que foi «unha das figuras máis relevantes da historia política galega contemporánea e referente do nacionalismo galego».
Contra as catro da tarde deu comezo no Museo do Pobo Galego un acto público de homenaxe aberto á cidadanía. O escritor e exdeputado no Congreso por En Marea, mais procedente de Anova, Miguel Anxo Fernán-Vello foi o encargado de facer a primeira intervención, recoñecendo a «máxima honra» de despedir «ao mestre e amigo». Así o dixo nunha sala ateigada de xente, que quedou pequena para os centos de persoas que se achegaron para dar o seu último adeus a Beiras. Tanto que moitas optaron por seguir a homenaxe desde fóra.
Dentro, na primeira fila, acompañando aos familiares do finado, sentaron a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o exrexedor de Teo, Martiño Noriega; ou a que fora concelleira en Compostela, Encarna Otero. Seguindo a homenaxe desde outros puntos da sala están tamén a portavoz do BNG, Ana Pontón; o deputado nacionalista Néstor Rego; o exvicepresidente da Xunta no Goberno bipartito, Anxo Quintana; ou o concelleiro do BNG na Coruña, Francisco Jorquera.
Un dos momentos máis emotivos do acto protagonizouno Luis Soto, ao interpretar coa frauta unha peza de Debussy: «Dez meses sen abrir a caixa da frauta. Ábroa para el e a súa amada, Aurichu, que tantos momentos vivimos xuntos», declarou.
Distintas persoas foron tomando a palabra para homenaxear a Beiras. O deputado Gerardo Pisarello, por exemplo, participou para se definir como un «republicano beirista» e calificou a Beiras como un «gigante», «maestro» e «padre político». Martiño Noriega, figura moi achegada ao falecido, enxalzou a súa figura «única e irrepetible». «Polos rueiros da nosa historia marcha paseniño o noso Comandante sen exército para unha revolución», despediuse, remedando a mensaxe que xa onte lle dedicara nas súas redes sociais. Máis tarde, un poema, escrito e recitado por Fernán-Vello e titulado «Beiras», remata nun berro de «Viva Galeza ceibe!».
Toma despois a palabra Goretti Sanmartín, quen salientou os anos de compartir militancia política. «Beiras seguiu o seu compromiso ata o final da súa vida», dixo, para logo resaltar a «obriga de conseguir que a súa magnífica e pioneira obra poida chegar a todo o mundo». «Ata sempre compañeiro, mestre e amigo», despediuse a rexedora dirixindose ao cadaleito.
Ricardo Beiras García-Sabell, o fillo maior do xa histórico intelectual, foi o encargado de falar en nome da familia e trazar o retrato máis humano de seu pai. Recordo o cómodo que se sentía entre a xente das tascas ou da aldea, a súa erudición en tantos ámbitos, unha delas pouco coñecida como o seu coñecemento da xeografía galega. Menta tamén a súa defensa dos intereses dos desfavorecidos e, nunha pincelada íntima, conta que era un home presumido, provocando os risos dos asistentes.
Uns risos que dan paso á melancolía, ao volver tomar a frauta Luis Soto para interpretar, como despedida, Alfonsina y el mar, unha canción que o propio Beiras adoitaba tocar no seu piano da Reboraina, a súa casa en Brión, en recordo da súa muller, Aurichu Pereira.
Soa como final do acto o himno de Galicia, e o cadaleito de Xosé Manuel Beiras Torrado sae da sala onde se celebrou a homenaxe entre aplausos e berros de «Galiza ceibe, poder popular». Ricardo Beiras, Martiño Noriega, Antón Sánchez e Fernán-Vello son ombros que portan o ataúde, mentres as gaitas interpretan a marcha do Antigo Reino de Galicia.
Mañá de louvanzas
Xa durante toda a mañá foron moitas as persoas que acudiron ao Museo do Pobo Galego onde se instalou a sala de despedida ao destacado intelectual de Brión. O acceso abriuse contra as doce, logo de que o cadaleito quedase instalado baixo un tapiz co escudo de Galicia, cuberto por unha bandeira galega co coñecido como escudo de Castelao —unha serea sostendo o lema «Denantes mortos que escravos» arredor dunha fouce e unha estrela vermella—, xunto co icónico chapeu de Beiras e un ramo de flores. A un lado do ataúde, un retrato do politico e economista. Ao outro, unha coroa de rosas brancas cunha cinta coas cores de Galicia e a inscrición «Bo e xeneroso».
Ata o lugar achegáronse xa numerosos representantes do mundo da política, a cultura e a sociedade civil galegas. O expresidente da Xunta Fernando González Laxe foi un deles. Chegou confirmando que afronta «moi mal» a despedida de quen definiu como «un amigo, un mestre, un magnífico profesor, unha excelente persoa». De feito, Beiras foi profesor e director da tese doutoral do tamén economista González Laxe, quen considerou que merece «unha homenaxe eterna polo que fixo na facultade con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos e toda a xente que buscaba unha liberación». O expresidente calificou este venres de «día amargo», pero quixo ver un aspecto positivo na «semente» que o finado deixa noutros galegos. «Oxalá podámola ver florecer dentro de poucas primaveras», rematou.
Outro expresidente socialista da Xunta, Emilio Pérez Touriño, pasou tamén a dar o seu último adeus a Xosé Manuel Beiras, do que dixo que foi «unha figura extensa e poliédrica (...) un home que viviu e amou apaixonadamente este país e que se comprometeu desde o primeiro momento moi a fondo con el». «Sen dúbida é o referente máximo, principal desde o punto de vista ético, desde o punto de vista intelectual e desde o punto de vista político do nacionalismo galego, do soberanismo», engadiu, para logo resaltar a súa «indubidable contribución política, intelectual e a súa capacidade de interpretar, analizar e estudar a socioloxía, a economía e a política desta nosa Galiza».
Entre os asistentes tamén se puido ver a Mario López Rico, quen foi un dos grandes apoios de Beiras dentro do Bloque, chegando a abandonar tamén a fronte no ano 2012; o tamén histórico nacionalista Camilo Nogueira; o exconselleiro e deputado do BNG Alfredo Suárez Canal; a secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado; ou o secretario xeral da Lingua, Valentín García. A historiadora e exconselleira nacionalista Encarna Otero foi unha das primeiras en chegar ao Museo do Pobo Galego, onde destacou entre outras cousas a dimensión compostelana do falecido, tal e como fixo tamén a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.
Acudiu tamén a actual portavoz do BNG, Ana Pontón, que de novo gabou a figura de Beiras como «referente para moitas xeracións» entre as que se incluiu, e agradeceu «todo o traballo que fixo na defensa da nación galega, na defensa de Galiza», asegurando que «foi sempre moi valente». «O que estamos vendo hoxe é que a figura de Beiras é unha figura que transcende, unha figura que une a moitísimas persoas neste país», resaltou.
Tamén o líder dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro quixo visitar e ter unhas últimas palabras para o intelectual e político, destacando a mestura de tristura e recordos alegres que lle viñan á cabeza nesta despedida. «No momento onde constatamos a perda da persoa tamén nos quedamos con todo o que nos aportou o persoeiro. E nese sentido eu creo que no que coincidimos a inmensa maioría, aínda que teñamos diferenzas políticas, é no gran compromiso que tiña co noso país», sinalou.
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, o popular José López Campos, tamén quixo recordar a relación persoal que o unía a Xosé Manuel Beiras, con amigos comúns como o economista e exvicepresidente da Xunta Carlos Mella: «A última vez que coincidín, coincidín cos dous, e son unha referencia da construción da Galicia contemporánea. A verdade é que teño moi bos e gratos recordos das conversas con Beiras e aprendizaxes que intento poñer no día a día. (...) Deixa unha pegada importante en Galicia e, máis alá das diferenzas ideolóxicas, eu creo que co que quedamos todos é coa persoa e coa construción que el vía como a construción identitaria de Galicia».
Máis aló do ámbito político, entre os numerosos asistentes que están a pasar pola sala de despedida estiveron o presidente da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo; o escritor e xornalista Víctor F. Freixanes; o presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, César Sánchez; ou o catedrático de Historia Contemporánea Ramón Villares.
«Como Castelao»
De novo unha das declaracións máis sentidas foi o de Martiño Noriega, excalde nacionalista de Teo e amigo moi próximo no político e no persoal ao defunto. «É un día emocionante, un día que os que o tratamos, que o quixemos e tivemos a sorte de coincidir con pois non é doado achegarse aquí, pero creo que hai que facer o intento e renderlle unha homenaxe, non sei se como a el lle gustaría, pero como el merece» indicou.
Noriega valorou a Beiras como «unha persoa que é patrimonio do conxunto do pobo galego, nomeadamente das persoas de abaixo, das persoas ás que se obriga moitas veces a renunciar á súa cultura, á súa lingua, aos seus dereitos sociais; un home que sempre tivo o corazón onde corresponde, abaixo e á esquerda». E aínda engadiu: «Eu coido que pasará á historia como unha das das persoas importantes do país, en condición de igualdade con figuras como Castelao».
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O alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, acudiu tamén esta mañá ata o Museo do Pobo Galego para «render tributo» a unha persoa «irremplazable, notable marabillosa». «Onte Galicia perdeu un home excepcional», aseverou o rexedor, destacando a súa dimensión política —«Foi quen de trazar unha senda do ámbito nacionalista tan importante e tan notable e diferenciada, entendendo moi ben o papel do nacionalismo e a súa forma de plantexar a integración en torno a ese nacionalismo», dixo—, o seu papel como profesor, tamén seu, que «foi quen de educar a toda unha xeración de políticos galegos sobre sobre o propio valor de Galicia», e desde ámbito persoal agradecendo a Beiras o apoio que lle deu cando estivo exiliado en Cambridge tras ser detido e procesado por protestas estudiantís durante o franquismo. «Creo que a Xunta de Galicia ten que decretar día de luto por Beiras. É imprescindible», remachou Caballero.
As persoas que desexen render a Xosé Manuel Beiras unha última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego, aberta dende o mediodía. Ademais, haberá un acto público de homenaxe aberto á cidadanía que se celebrará este venres a partir das catro da tarde no mesmo museo.
A alcaldesa de Santiago, a nacionalista Goretti Sanmartín, propuxo onte concederlle a Medalla de Ouro da cidade polas súas «fondas raíces» coa capital galega. «Compostela perde unha persoa que non podía encarnar mellor nin representar mellor a nosa cidade», expresou a rexedora en declaracións aos medios, nas que reivindicou o seu vínculo co municipio en «calquera das súas facetas», sexa esta académica, política ou cultural.