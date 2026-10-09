Pontón propone incorporar 45 millones al presupuesto para mejorar la atención a la salud mental

Pontón se reuniócon representantes de asociaciones y entidades dedicadas a la salud mental.

La portavoz del BNG, Ana Pontón, se reunió este viernes con representantes de asociaciones y entidades dedicadas a la salud mental, a quienes detalló las propuestas de su partido en esa materia.

Pontón propuso la incorporación de una partida de 45 millones de euros a los presupuestos del 2027 para el plan de salud mental. Consideró que son «os recursos mínimos para poder atender as necesidades que temos neste momento».

También defendió la puesta en marcha de programas para la atención y prevención del suicidio en todas las áreas sanitarias, además de unidades de hospitalización infantojuvenil y unidades de psicogeriatría, con el fin de facilitar una atención «equitativa» en todo el territorio.

Además, Pontón planteó la contratación de cien psicólogos en atención primaria durante los próximos cuatro años. «Se a Xunta convoca unha OPE con estas prazas, veremos como nos próximos catro anos somos capaces de cumprir este obxectivo», afirmó.

La portavoz del Bloque consideró que esas medidas son necesarias para salvar la precarización de la atención a la salud metal, de la que responsabilizó al Gobierno de Alfonso Rueda. «Son precisas medidas, medios e máis persoal para que a saúde mental deixe de ser un luxo ao alcance duns poucos, non pode ser que dependa da túa conta bancaria, que dependa de se podes pagar ou non unha consulta privada».

Pontón explicó que la sanidad gallega solo cuenta con 8,6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, cuando en Alemania hay 28, en Francia 23 y la recomendación de la OMS sitúa el mínimo en 12. Añadió que Galicia solo dispone de 28 psicólogos en atención primaria, uno por cada 16 centros de salud o por cada 96.000 habitantes.

Todo ello a pesar, recordó la portavoz, de que la propia consellería de Sanidade señala en un estudio que uno de cada cinco gallegos sufre un problema de salud mental a lo largo de su vida.

El nuevo plan de salud mental del Ejecutivo gallego, criticó, mantiene las previsiones de personal por debajo de las recomendaciones de la OMS y de lo que el propio PP consideraba necesario en 1997. «É dicir, van a dotar menos recursos dos que se dicían que facían falta hai 30 anos e é evidente que a demanda de atención aos problemas de saúde mental non deixa de medrar, polo que é desolador que a planificación do Goberno galego sexa unha vez máis raquítica», dijo.