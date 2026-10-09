El Gobierno abre a información pública declarar lugares de memoria O Vello Cárcere de Lugo y el Campo de Aragón en Ourense

O Vello Cárcere de Lugo Óscar Cela

El Gobierno central abre este sábado el período de información pública para declarar como lugares de memoria la antigua prisión provincial de Lugo, conocida como O Vello Cárcere, y el Campo de Aragón, situado en Ourense, en los terrenos del antiguo cuartel de San Francisco.

Tras comenzar el pasado mes de junio sendas incoaciones de estos procedimientos, a partir de este sábado se abre un período de 20 días para examinar el expediente y presentar alegaciones. Precisamente, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, visitó ambos lugares en los últimos meses para dar cuenta del inicio de los trámites.

El Campo de Aragón, en Ourense, fue escenario de numerosos fusilamientos tras el golpe de Estado de julio de 1936, ya que según la documentación recogida en el expediente, entre 1936 y 1939 fueron asesinadas allí 133 personas. Entre ellas, figuran el alcalde de la ciudad, Manuel Suárez Castro, y Erundina Álvarez Pérez, la única mujer ejecutada en este lugar.

En el caso de la prisión provincial de Lugo, ahora rehabilitada como espacio cultural, tras el golpe franquista albergó a miles de presos políticos y se convirtió en un espacio de represión y castigo, marcado por el hacinamiento de los reclusos y la falta de recursos.