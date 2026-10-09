La empresa encargada de los helicópteros del 061 y de la DGT entra en preconcurso de acreedores

El helicóptero del 061 se desplazó este jueves a Boiro para asistir a un menor herido. CARMELA QUEIJEIRO

Eliance, la empresa encargada del servicio de transporte sanitario urgente aéreo para la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, se ha declarado en preconcurso de acreedores tras declarar unas pérdidas de 24 millones de euros el año pasado. La operadora, con la que el 061 resolvió el contrato de sus helicópteros en marzo del año pasado tras reiterados incumplimientos del servicio, ha seguido operando las aeronaves de Santiago y Ourense hasta la nueva licitación.

La Consellería de Sanidade volvió a sacar a concurso en el mes de junio el nuevo contrato de helicópteros del 061, después de que se aplazara el proceso de licitación en febrero de este año. El Consello de la Xunta autorizó la contratación del servicio de transporte sanitario urgente aéreo por un importe de 55,6 millones de euros y un valor estimado de 66,8 millones para los próximos ocho años. Aunque la previsión era que el servicio entrase en funcionamiento en el último trimestre de este año, por el momento no hay noticias.

La empresa también es la encargada de la patrulla de helicópteros de la Dirección General de Tráfico, tras adjudicarle el Ministerio del Interior un contrato con un importe de más de 51 millones de euros. Desde Comisiones Obreras denuncian que la situación de Eliance afectará «gravemente» a la seguridad vial de la ciudadanía, ya que «vuelve a poner en peligro servicios esenciales de la Administración pública».

Desde el sindicato recuerdan en un comunicado que hace más de un año ya trasladó su preocupación acerca de que esta empresa privada arrastraba varios incumplimientos con diferentes Administraciones, por lo que este viernes enviaron una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladándole estas preocupaciones. Reprueban que ya no vuelan las aeronaves de las patrullas con base en Málaga, Sevilla y Santiago, dejando «sin la vigilancia» diferentes áreas del territorio nacional.

El consejo de administración de Eliance habría comunicado internamente a la plantilla, compuesta por unos 230 trabajadores, que activa el mecanismo de preconcurso de acreedores para «proteger a la compañía y su actividad» y garantizar la continuidad del negocio, según informó el jueves El economista. Pese a ello, la empresa advierte que la evolución futura dependerá del resultado de las conversaciones con sus acreedores y otras partes interesadas.