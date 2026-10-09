La DGT espera 472.000 desplazamientos por las carreteras gallegas durante el puente del Pilar

Autovía A-55 en sentido Vigo. M.MORALEJO

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a partir de las 15.00 de este viernes la operación especial con motivo de la festividad del Pilar, cuando se esperan 472.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras gallegas, lo que supone una media de 118.000 al día.También dispondrá de radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad.

Por provincias, la DGT prevé el movimiento de 172.000 vehículos en la provincia de A Coruña; 165.000 en la de Pontevedra; 75.000 en Ourense y 60.000 en Lugo, según datos facilitados este viernes por la Delegación del Gobierno en Galicia.

Para garantizar la seguridad y la fluidez de la circulación, la DGT contará con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de la Unidad de Medios Aéreos, de los centros de gestión del tráfico y de mantenimiento de equipos e instalación de medidas en carretera, además de los servicios de emergencia.

Entre las medidas previstas para facilitar la movilidad se encuentra la instalación de carriles adicionales y reversibles en sentido contrario al habitual, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, así como otras medidas de ordenación en los puntos y tramos de mayor intensidad circulatoria e incluso itinerarios alternativos para las carreteras más saturadas.

Las previsiones elaboradas por la DGT indican que la tarde del viernes concentrará una parte importante de los desplazamientos de salida.

El lunes, festivo de ámbito nacional, comenzará la operación retorno a primera hora de la tarde, por lo que el período de mayores complicaciones está previsto entre las 16.00 y las 23.00.