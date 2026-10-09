Cinco comunidades y siete centros privados recurrieron ante el Supremo el decreto de universidades

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de septiembre Daniel Gonzalez | EFE

El recurso de Baleares que estimó el Tribunal Supremo sobre el real decreto del Gobierno que endurecía la creación de universidades privadas por «falta de justificación para su tramitación urgente» no será el único sobre el que tendrá que dictar sentencia el alto tribunal. Otras cuatro comunidades autónomas y varios centros registraron sendos recursos para echar abajo la nueva normativa, ya que la Comunidad de Madrid, Baleares, Aragón, Extremadura y La Rioja recurrieron lo que el Ejecutivo presentó como el «decreto antichiringuitos» universitarios ante el Supremo. También lo hicieron las instituciones académicas como el CEU, la Universidad Fernando Pessoa o la Universidad de las Hespérides, así como CIS, Schiller, Saint Louis y Francisco Marroquín, que presentaron un recurso conjunto.

El Supremo rechazó a principios de este año en dos autos tomar medidas cautelares contra este real decreto. En uno de ellos, rechazó la medida cautelar solicitada por una de las universidades para que se suspendiera la norma con la que, en caso de proponerse durante los primeros cinco años de actividad titulaciones oficiales diferentes a las recogidas en la memoria del centro, estas requieran autorización previa expresa de la comunidad correspondiente o, en el caso de aquellas de características especiales, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, e informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria para ambos casos.

Los magistrados dictaron que «se trata de una disposición reglamentaria de carácter general, respecto de la cual no existe en este momento pronunciamiento jurisdiccional alguno que cuestione su validez, que ha sido dictada siguiendo el procedimiento legalmente establecido y que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado». Concluyeron que la suspensión cautelar de la ejecución de una norma reglamentaria con rango de real decreto «constituye una medida de carácter extraordinario, en cuanto que comporta la paralización provisional de una disposición general integrada en el ordenamiento jurídico y dictada en ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno».

El otro recurso contencioso-administrativo que solicitaba medidas cautelares contra el real decreto fue presentado por cuatro centros privados. Estos defendían que el plazo dispuesto en la norma para que los centros extranjeros constituyan los sistemas internos de garantía exigidos por la norma y soliciten su certificación «es de tan solo seis meses desde la entrada en vigor». También aseguraban que la calidad de los centros extranjeros «está garantizada».

Las instituciones académicas insistieron en que el texto suponía «una restricción del derecho fundamental a la libertad de creación de centros docentes consagrado en el artículo 27.6 de la Constitución». El Tribunal Supremo reflejó en el auto que la disposición controvertida «presenta un marcado carácter organizativo y procedimental, en la medida en que se orienta a la ordenación interna y a la garantía de la calidad de los centros afectados».

Los magistrados detallaron que las actuaciones que impone (diseño, certificación e implantación de un sistema interno de garantía de calidad) «no comportan, por su propia naturaleza, una transformación material irreversible ni la adopción de decisiones de alcance estructural definitivo, sino la implementación de mecanismos de gestión y control susceptibles de modificación o supresión». Por ello, concluyen que las adaptaciones organizativas y funcionales que se hubieran llevado a cabo en ejecución de la norma «podrían ser dejadas sin efecto sin dificultad jurídica relevante ni imposibilidad material apreciable, permitiendo el retorno a la situación previa a lo dispuesto en la disposición reglamentaria impugnada». El Supremo no detectó «la producción de daños ciertos, actuales e irreparables que hagan perder al recurso su finalidad legítima».

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Cuatro comunidades

Además de Baleares, la Comunidad de Madrid interpuso ante el Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto al considerarlo «arbitrario» y por «vulnerar» las competencias autonómicas. El recurso presentado sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado «solo debe fijar la normativa básica».

«Este real decreto supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta. La norma estatal incorpora requisitos como exigir a los centros un mínimo de 4.500 estudiantes, que el Gobierno regional considera arbitrario, y que en ningún caso responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas», apuntan desde la Comunidad de Madrid, que considera también que el proyecto ha sido tramitado «con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades».

Desde la Consejería de Educación y Universidades de Baleares, indicaron a Europa Press que la Abogacía de la comunidad presentó el recurso al estar en desacuerdo con el requisito del mínimo de 4.500 estudiantes y un mínimo del 10 % de plazas de residencias para los estudiantes. El Gobierno autonómico presentó este recurso ante el Supremo al considerar que estos requisitos son «discriminatorios» para Baleares frente a otras comunidades.

Extremadura presentó otro recurso contencioso-administrativo contra el decreto «convencida» de que va a prosperar. Considera que la norma aprobada por el Gobierno introduce «cambios en materia universitaria que afectan directamente a las competencias» de las Administraciones autonómicas. También critica que dicho decreto se haya aprobado por el trámite de urgencia «sin necesidad alguna de llevarlo a efecto» y no se hayan atendido ninguna de las alegaciones formuladas por las comunidades, que «son las que conocen, las que gestionan y las que tienen las competencias en materia universitaria».

En el recurso, Extremadura solicita la eliminación de la obligación de la obtención previa del informe favorable del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria para la creación y adquisición de facultades, escuelas y centros por las universidades de las comunidades.

El CEU recurrió ante el Tribunal Supremo el real decreto al considerarlo «lesivo» y que invade competencias autonómicas. «Algunas de las razones están asociadas a criterios que pueden ser arbitrarios y a una invasión clara de competencias autonómicas», señaló este viernes el director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Javier Tello, en un encuentro con medios de comunicación. El centro también recurrió el decreto por haberse «saltado» el informe del Consejo de Estado inicial. «Hablamos de una invasión muy violenta del ámbito competencial autonómico», advirtió.

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La ministra: «Cuántos jueces que tomaron la decisión trabajan en la privada»

El Gobierno ya trabaja en una nueva norma «para evitar que la universidad se convierta en un negocio» y que los centros privados de enseñanza superior cumplan con los estándares de calidad. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se preguntó este viernes «cuántos de los jueces del Supremo que tomaron la decisión de anular el decreto trabajan en la universidad privada».

Según la ministra, para el alto tribunal «no es urgente» este decreto, pero sí lo es para las familias, y dio un dato: el 14 % de los créditos bancarios se piden para pagar los estudios de los jóvenes. «Las familias se endeudan para pagar esos estudios porque no hay plazas en la universidad pública», dijo. La ministra afirmó que han de respetar la sentencia, pero puso en duda la decisión: «Tendremos que empezar a hablar de cómo aquellos que deciden y pueden tumbar decisiones del poder legislativo y del ejecutivo no pueden tener intereses que explican en muchas ocasiones el sentido de sus sentencias».

El presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, Julián Garde, defendió mantener las medidas del decreto de universidades privadas destinadas a garantizar la calidad de las titulaciones. Afirmó que el decreto «se tumba por un motivo de forma porque el Supremo argumenta que no se justificó adecuadamente la tramitación por procedimiento de urgencia», si bien insistió en que la sentencia «no ha entrado» en el fondo de la cuestión. «Por lo tanto, entendemos que el fondo sigue manteniendo su vigencia», explicó, al tiempo que subrayó la importancia de trasladar esta circunstancia para aclarar el alcance de la decisión judicial.