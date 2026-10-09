La autoridad fiscal avala las previsiones del presupuesto de Galicia para el 2027

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, el miércoles en el Parlamento gallego PACO RODRÍGUEZ

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha avalado las previsiones macroeconómicas sobre las que se sustentarán los presupuestos de Galicia para el 2027. El informe de la entidad presidida por Inés Olóndriz de Moragas concluye que «Galicia cumple satisfactoriamente con los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la UE».

La entidad avala las previsiones de crecimiento económico planteadas por la Consellería de Facenda, dirigida por Miguel Corgos. Para el 2026, el crecimiento del PIB estimado por la Xunta es del 2,3 %, cifra idéntica a la que maneja la Airef. En cuanto a la previsión para el 2027, Facenda prevé un crecimiento del PIB del 1,9 %, inferior al 2,1 % que calcula la entidad estatal. También es más prudente la estimación para el 2028, que la Xunta sitúa en un 1,6 % frente al 1,7 % de la institución.

En materia de empleo, las estimaciones del Gobierno autonómico también son más moderadas que las de la Airef. «Galicia prevé un crecimiento del empleo, en términos de personas ocupadas de la Contabilidad Regional, del 1,0 % en 2026 y del 0,9 % en 2027, que se desacelera hasta el 0,7 % en 2028, el 0,5 % en 2029 y el 0,3 % en 2030. Por su parte, la AIReF estima crecimientos del 1,6 % en 2026 y del 1,3 % en 2027, con una desaceleración progresiva entre 2028 y 2030», señala el informe.

Pese a esas pequeñas diferencias, el informe afirma que «la metodología empleada por Galicia para obtener las previsiones se considera adecuada». Además, la entidad valora que la previsión de la Xunta a medio plazo «sigue la metodología de la Comisión Europea» y el grado de cumplimiento del resto de requisitos aplicables es «alto».

El Gobierno autonómico aprobará las cuentas a finales de esta semana en el Consello de la Xunta, lo que permitirá que se tramiten en el Parlamento a tiempo para su entrada en vigor a 1 de enero del 2027, como marca la normativa.