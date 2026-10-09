Arrancan las nuevas agendas de primaria con un tope de 30 pacientes por médico: dos centros de salud ya las estrenaron

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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El CIS de Lalín, en la foto, será uno de los 14 centros piloto en donde se pondrán en marcha las nuevas agendas
El CIS de Lalín, en la foto, será uno de los 14 centros piloto en donde se pondrán en marcha las nuevas agendas miguel souto

Al Fontenla Maristany de Ferrol y al de Cambre se sumarán otros doce ambulatorios más en las próximas semanas

08 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

Dos centros de salud gallegos, el Fontenla Maristany de Ferrol y el de Cambre, acaban de estrenar el nuevo modelo de agendas de atención primaria que ha puesto en marcha el Sergas. Este cambio forma

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