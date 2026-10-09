Los 13 miembros de la red de Ferrol que falsificaba pasaportes quedan libres, entre ellos una abogada de Arteixo

Patricia Hermida Torrente
Patricia Hermida FERROL / LA VOZ

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Entrada de la Policía Nacional en uno de los domicilios registrados en la trama de pasaportes falsos
Entrada de la Policía Nacional en uno de los domicilios registrados en la trama de pasaportes falsos Policía Nacional

La letrada fue pillada «in fraganti» en el registro civil de los juzgados de Ferrol cuando intentaba nacionalizar a africanos, tras ser arrestada se defendió a sí misma ante el juez

09 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Tras un año de intenso seguimiento policial, una abogada de Arteixo fue pillada con las manos en la masa en el Tribunal de Instancia de Ferrol. Se presentó en el Registro Civil, ubicado en la

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