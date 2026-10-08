Los transportistas digitalizan su documentación: «El conductor ya parece un administrativo»
REDACCIÓN / LA VOZ
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La información sobre el viaje tiene que estar recogida en un QR, pero no todas las empresas se han adaptado a tiempo08 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los transportistas y conductores de camión tienen la obligación desde hace ya tres días de llevar la documentación sobre su trayecto totalmente digitalizada para mostrarla a través de un código QR cuando los agentes de