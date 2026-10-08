El Supremo anula el decreto que endurecía los criterios para crear universidades privadas

Universitarios, en una imagen de archivo PACO RODRÍGUEZ

El Tribunal Supremo ha anulado el decreto del Gobierno que endurecía los criterios para la creación y autorización de nuevas universidades y con el que pretendía evitar que proliferaran centros privados de enseñanza superior que no cumpliesen con los requisitos de excelencia. El Consejo de Ministros dio luz verde en abril del año pasado al texto con la intención de que entrase en vigor lo antes posible, repercutiendo la nueva normativa en los expedientes que entonces se encontraban en trámite en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal echa abajo la norma que tenía como objetivo, según aseguraron desde el Ejecutivo, terminar con los «chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a la educación superior». Lo hace al estimar un recurso de Baleares por falta de justificación de su tramitación urgente. Los magistrados concluyen que la forma de sacar adelante la nueva normativa no está debidamente justificada «y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido».

Para el Supremo, la cuestión está en si el acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de abril del 2025, que decide la tramitación urgente del proyecto presentado, expone y justifica las circunstancias extraordinarias que exijan la aprobación urgente de la norma y la omisión del trámite de consulta pública. Los magistrados señalan que «el único elemento que se emplea para la justificación [la aprobación de la reforma para que pudiera estar en vigor en el curso académico 2025/26] es más una voluntad política para su pronta entrada en vigor que una causa objetiva que acredite una urgencia ante la necesidad de evitar unos determinados efectos que produce la normativa reglamentaria vigente».

La explicación que alega el acuerdo del Consejo de Ministros «no permite considerar que las circunstancias que enumera puedan entenderse como extraordinarias o imprevisibles». «No son otra cosa que circunstancias que el titular de la potestad reglamentaria presenta como la causa necesaria para realizar las reformas que considera oportunas ante la evolución del sistema universitario, pero que no pueden justificar una declaración de urgencia que tiene como efecto legalmente previsto la omisión del trámite de consulta pública», explican desde la sala.

El alto tribunal no cuestiona las nuevas exigencias para crear universidades, sino la forma en la que el Gobierno aprobó el real decreto. Uno de los requisitos planteados por el Ejecutivo se centraba en el número de estudiantes que deben tener los centros, de un mínimo de 4.500 alumnos durante cinco años. Los promotores de las universidades también tenían que cumplir durante los tres primeros años de funcionamiento exigencias relacionadas con la investigación, la experiencia de los profesores o la creación de plazas residenciales para los estudiantes. Criterios que hacían casi inviables otras universidades privadas en Galicia.

Los cambios afectaban a las universidades presenciales creadas desde el 2022, que tenían cinco años para ajustarse a la normativa. El Gobierno justificaba estos requisitos para «garantizar la calidad de los centros». Tampoco limitaban la aparición de universidades privadas «constitucionalmente reconocidas», según precisaron desde el ministerio que dirige Diana Morant, sino que asegurarán que las nuevas propuestas cuenten con un programa docente e investigador «con la calidad suficiente y homologable al que ha caracterizado hasta el momento el sistema universitario español».

Los requisitos que limitaban la aprobación de expedientes

El último real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios se aprobó en el año 2021, con Manuel Castells al frente del departamento. La nueva normativa se centraba en los ámbitos académico y financiero. Tras las quejas presentadas por los rectores de las entidades públicas por falta de financiación y la puesta en funcionamiento de centros privados de dudosa calidad, el Ejecutivo pretendía frenar así el avance de algunos proyectos que no han pasado el filtro de la Conferencia General de Política Universitaria o de las agencias autonómicas que emiten los informes.

Informes. Los nuevos proyectos de universidades deberán presentar un informe de evaluación elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o las agencias autonómicas equivalentes, además de otro documento de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.

Número de estudiantes. Se exigirán mínimo 4.500 alumnos durante los primeros cinco años.

Programas de doctorado. Será obligatorio que cuenten con tres programas de doctorado. Hasta ahora se pedían dos.

Ramas de conocimiento. Será preciso que en la oferta de grados, máster y doctorado estén representadas tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.

Las universidades virtuales. Los centros que impartan más del 80 % de su docencia en modalidad virtual serán considerados universidades de especiales características, al tener como ámbito territorial de actuación todo el Estado. Solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales.

Alojamiento. Las universidades se comprometen a disponer de una capacidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil equivalente al 10 % de las plazas de alumnos ofrecidas.

Solvencia económica. Se refuerzan las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requerirá un aval bancario u otro instrumento legal similar que demuestre la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.

Gestión universitaria. Se pedirá experiencia en gestión universitaria a sus promotores.

Investigación. Además de la exigencia establecida en la anterior normativa del 2021 de destinar el 5 % del presupuesto anual de la universidad a investigación, se añade el requisito de obtener recursos en convocatorias y contratos de investigación equivalentes al 2 % del presupuesto anual de la universidad.