Renfe suma mil plazas más entre Galicia y Madrid por el puente del Pilar

Salida de la estación de tren de A Coruña Marcos Míguez

Renfe reforzará el corredor ferroviario Galicia-Madrid con más de mil plazas adicionales durante el puente del Pilar, entre este viernes 9 y el lunes 12 de octubre, para atender el incremento de desplazamientos previsto. Según informó la compañía en un comunicado, con este refuerzo, la oferta total de Renfe en esta conexión rozará las 39.000 plazas durante los cuatro días del puente.

En el conjunto de España, la compañía pondrá a disposición de los viajeros más de 1,12 millones de plazas entre sus servicios comerciales y públicos, de las que cerca de 403.000 corresponden a servicios de alta velocidad y larga distancia. Además de la alta velocidad, dispondrá de cerca de 720.200 plazas en los servicios públicos ferroviarios, de las que 589.396 serán en media distancia y 130.774 en los servicios Avant.

El corredor noroeste y norte concentra la mayor oferta en alta velocidad, con más de 114.000 plazas; seguido del corredor de Levante, con más de 104.000 plazas; y del sur, con 98.000. El día de mayor demanda será este viernes, con más de 120.000 plazas.