Reaccións ao pasamento de Beiras: «Deixa unha gran pegada en varias xeracións»
GALICIA
O mundo da política despide a un pensador que non deixou a ninguén indiferente08 oct 2026 . Actualizado a las 11:29 h.
Moitas figuras da política están a reaccionar ao pasamento do economista, político e pensador Xosé Manuel Beiras. A actual líder do BNG, Ana Pontón, cancelou a súa axenda prevista para este xoves, cambiando todos os seus actos por unha única declaración no Parlamento ás 11.30 horas. No entanto, a portavoz nacional do Bloque quixo deixar mostra do seu sentir a través do seu perfil na rede social X. Na súa mensaxe asegura que Beiras «deixa unha gran pegada en varias xeracións de galegos e galegas», entre as que ela mesma se inclúe.
Explica Pontón que o de Brión foi para ela «un referente de coraxe, compromiso e amor por Galiza» e asevera que «ten un lugar para sempre no corazón e na historia do Pobo galego», antes de rematar enviando unha aperta aos fillos e a familia do finado.
Beiras deixa unha gran pegada en varias xeracións de galegos e galegas, entre as que me inclúo. Foi para min un referente de coraxe, compromiso e amor por Galiza. Ten un lugar para sempre no corazón e na historia do Pobo galego. Fonda aperta a Ricardo, Daniel e a toda a familia. https://t.co/SbnxuA5Ixi— Ana Pontón (@anaponton) October 8, 2026
Tamén o líder do PPdeG e presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quixo destacar a traxectoria de Xosé Manuel Beiras. Noutra mensaxe en redes sociais sinala que o político de esquerdas «marcou as últimas décadas da vida polítia de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo, sen deixar a ninguén indiferente». Coa súa morte, considera Rueda, «o nacionalismo galego perde, sen dúbida, un referente».
Xosé Manuel Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo, sen deixar a ninguén indiferente. Todo o meu afecto á súa familia. O nacionalismo galego perde, sen dúbida, un referente— Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) October 8, 2026
Dende o PSdeG, o seu secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, quixo definir ao histórico dirixente nacionalista como «un intelectual comprometido, cunha voz propia, crítica e sempre inconformista», ao que, asegura, sempre o uniu «unha visión socialista do mundo e a convicción de que non hai progreso para Galicia sen xustiza social».
Concorda Besteiro en que Beiras deixa «unha pegada fonda na historia do noso país» sendo «unha das grandes figuras da política galega». E nun engadido máis personal engade: «Quédome coa sorte de terte coñecido, Xosé Manuel».
Hoxe deixounos Xosé Manuel Beiras, sen dúbida, unha das grandes figuras da política galega, cunha pegada fonda na historia do noso país. Un intelectual comprometido, cunha voz propia, crítica e sempre inconformista. Compartimos reflexións desde traxectorias e posicións diferentes, pero sempre nos uniu unha visión socialista do mundo e a convicción de que non hai progreso para Galicia sen xustiza social. O diálogo e o respecto foron sempre o noso punto de encontro. Nestes momentos tan tristes, quero mandarlles unha aperta chea de agarimo á súa familia, ás súas amizades e a todas as persoas que o querían. Quédome coa sorte de terte coñecido, Xosé Manuel.— Gómez Besteiro (@jrgomezbesteiro) October 8, 2026
Comandante sen exército
Especialmente íntima é a mensaxe de Martiño Noriega, discípulo político e amigo próximo de Xosé Manuel Beiras, quen precisamente ten fixado no encabezado do seu perfil de X un tuit compartindo o último 25 de xullo co finado.
Polos rueiros da nosa historia marcha paseniño o noso Comandante sen exército para unha revolución. XM Beiras (6 Abril 1936- 8 Outubro 2026) ? Aigi Boga https://t.co/7VatQLxBRM— Martiño Noriega (@martinhonoriega) October 8, 2026
«Polos rueiros da nosa historia marcha paseniño o noso Comandante sen exército para una revolución», escribe Noriega, que acompaña o tuit cunha fotografía de ambos dándose unha aperta asinada por Aigi Boga.
O médico e exalcalde de Teo acompañou a Beiras cando no 2012 decidiu abandonar a fronte nacionalista que el mesmo contribuira a fundar trinta anos antes, e tamén na aventura de volver á política da man da coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE) que xunguiu por un tempo a súa traxectoria política coa de Yolanda Díaz. A hoxe ministra de Traballo tamén tivo hoxe palabras para quen foi o seu compañeiro de escano, destacando «a lucidez intelectual e o compromiso con todas as causas emancipadoras».
«Transformou as nosas vidas facendo agromar a mellor Galicia e a mellor humanidade», sinala Díaz, que tamén asegura que Beiras «Como o seu querido A. Camus fixo da vida "un acto de rebeldía"». Remata a súa mensaxe cun «Ata sempre, Xosé Manuel» e enviando agarimo á súa familia.