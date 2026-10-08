Un detective privado descubre a un visitador médico vendiendo muestras gratuitas en Wallapop
A CORUÑA / LA VOZ
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El laboratorio lo despidió tras constatar que el trabajador utilizaba a su hijo para poner en el mercado cremas de alto valor08 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un veterano visitador médico coruñés perdió el empleo porque el laboratorio para el que trabajaba descubrió que las muestras que le enviaba para regalar en las farmacias las vendía a través de Wallapop. Fue despedido