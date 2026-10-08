Un detective privado descubre a un visitador médico vendiendo muestras gratuitas en Wallapop

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

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Fachada del Palacio de Justicia, en una foto de archivo.
Fachada del Palacio de Justicia, en una foto de archivo. Marcos Miguez

El laboratorio lo despidió tras constatar que el trabajador utilizaba a su hijo para poner en el mercado cremas de alto valor

08 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Un veterano visitador médico coruñés perdió el empleo porque el laboratorio para el que trabajaba descubrió que las muestras que le enviaba para regalar en las farmacias las vendía a través de Wallapop. Fue despedido

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