Bruselas concede a España 120 millones de euros para paliar los daños de los incendios forestales de 2025

Incendios forestales en O Courel, en agosto del 2025. ALBERTO LÓPEZ

La Comisión Europea ha anunciado este jueves la concesión de 120,5 millones de euros a España a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para contribuir a sufragar los daños provocados por los incendios forestales que arrasaron distintas zonas del país durante el verano de 2025, con Galicia como una de las comunidades más castigadas por las llamas: se quemaron 118.996 hectáreas de las 354.746 que ardieron en todo el país ese año

España ya recibió en mayo de 2026 un anticipo de 30,1 millones de euros, mientras que los 90,4 millones restantes se abonarán próximamente, según ha detallado el Ejecutivo comunitatio en su comunicado.

Los fondos europeos permitirán cubrir parte de los costes de las operaciones de emergencia y de las labores de recuperación tras los incendios, en el marco del mecanismo de solidaridad de la UE destinado a ayudar a los Estados miembro afectados por grandes catástrofes naturales.

Este paquete fue aprobado por el Parlamento Europeo el pasado mes de julio, con la idea que España pueda permitir sufragar medidas de emergencia y recuperación, entre ellas la restauración de infraestructuras y servicios públicos esenciales, la limpieza de las zonas afectadas, el alojamiento temporal para las personas damnificadas y el despliegue de servicios de rescate, entre otras actuaciones urgentes.

Bruselas ha recordado que España sufrió tres grandes oleadas de incendios forestales durante aquel verano, la más mortífera de las cuales comenzó el 8 de agosto y dejó ocho fallecidos, además de obligar a realizar evacuaciones masivas de población en las zonas afectadas.

La decisión llega después de que el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE aprobaran la propuesta de movilización del Fondo de Solidaridad presentada por Bruselas, tras la solicitud de asistencia formulada por España en 2025.

Además de los fondos destinados a España, la Comisión ha aprobado otros 14,3 millones de euros para Rumanía por las graves inundaciones que afectaron a varias regiones del país entre finales de mayo y principios de junio de 2025, por lo que la ayuda total concedida este jueves a ambos países asciende a 134,8 millones de euros.