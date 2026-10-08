Beiras, máis alá da política
GALICIA
Conforme el mesmo dixo, a Beiras pasoulle un pouco coma a Castelao: el non quería ser político pero… A forza das circunstancias e o seu compromiso co país mudaron o rumbo dun intelectual rabudo, que teimou sempre en mover os marcos do convencional para axudar a un país —o noso— na procura da súa identidade; tamén, para provocalo, algo sempre imprescindible cando se trata de avanzar, de explorar máis alá dos vieiros rozados. Mais hai outro Beiras por tras das imaxes do Parlamento ou das manifestacións do 25 de Xullo; imaxes que arestora son material de arquivo e axiña o serán de historia: o Beiras pensador e escritor que fixo das palabras aliadas imprescindibles da súa andaina vital, intelectual e artística.
Quero determe hoxe, a modo de homenaxe, nalgunhas etapas desa viaxe. Velaí O atraso económico de Galicia, ese ensaio publicado por Galaxia en 1972 que, ao tempo que daba continuidade ao labor dos homes de Nós, aggiornaba a axenda científica e ideolóxica da tradición galeguista, unha axenda na que economía e marxismo irrompían con forza. O ensaio de Beiras auguraba xa a necesaria viraxe do xénero cara a temas de máis actualidade que o rescatasen dun certo elitismo e o conectasen cos intereses das novas xeracións.
Paso a folla e a miña memoria vai máis alá para reconstruír hoxe, nesta tarde solleira da Maía, unha versión posible daquelas tardes santiaguesas nas que Beiras e Franco Grande (acompañados por Ramón Silva) traducían do francés, se cadra para sobreviviren á inercia alienante dos seráns composteláns de 1959, a Antígona de Jean Anouilh. A versión galega foi obxecto dunha lectura pública dramatizada na sala de concertos do santiagués Hostal dos Reis Católicos o 23 de maio de 1959 e sería escenificada, pasados uns meses, polo TEU baixo a dirección de Rodolfo López Veiga. Velaí un acto revolucionario, non só porque a historia de Antígona puidese ser lida como unha metáfora da Galicia rebelde fronte ao franquismo, senón, sobre todo, porque a partir dese día moita xente empezou a crer realmente que o teatro galego era algo máis ca un soño. E despois de Anouilh virían Camus, Sartre…, a tradución como unha vía para explorar a comunicación intercultural (e os seus límites), para recuperar a fe no peso específico da palabra, para redescubrir a sempre abraiante singularidade das linguas.
Damos un pinchacarneiro e chegamos a 1990. Nese ano irrompe no panorama cultural galego un novo proxecto editorial: Edicións Laiovento. O seu catálogo inaugurábase coas Prosas de combate e maldicer, asinadas por un dos seus socios fundadores, Xosé Manuel Beiras. O Beiras editor daba así continuidade a unha militancia cívica (acompañado no proxecto, entre outros, polo seu benquerido Pancho Pillado) que estaba tamén ben arraizada na tradición galeguista: a militancia cultural como unha ferramenta de intervención social e de articulación colectiva; tamén, como un exercicio de responsabilidade individual. O catálogo da editora acolle hoxe, de forma preferente, ensaio, teatro e tradución. Seguramente non é casualidade: velaí, tamén, o legado daquel intelectual que non quería ser político pero…