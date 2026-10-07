La Xunta añade 1,43 millones a las ayudas para rehabilitación en concellos de menos de 50.000 habitantes por el alto número de solicitudes

Obras de rehabilitación de un inmueble en Chantada (foto de archivo)

La Xunta ha ampliado la dotación presupuestaria de la convocatoria de este 2026 del fondo de cooperación para el apoyo a la financiación de actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido en ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Ha sumado al presupuesto inicial casi 1,43 millones de euros.

Esta ampliación, que produce efectos desde este mismo miércoles, día en que se publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG), no implica la modificación del plazo para presentar solicitudes, que finaliza el próximo jueves 15 de octubre, ni el inicio de un nuevo cómputo del plazo máximo para resolver.

Toda vez que el número de solicitudes presentadas y susceptibles de obtener el acceso al fondo de cooperación supera el importe del crédito presupuestario previsto inicialmente en la convocatoria y que el plazo de presentación de solicitudes finaliza todavía dentro de una semana, la Xunta ve necesario proceder a la ampliación de la dotación presupuestaria, con los importes disponibles de las reposiciones de los ayuntamientos que tuvieron acceso a este fondo en anteriores convocatorias.

La resolución por la que se convocaba el acceso al fondo de cooperación para la anualidad 2026, dotado en principio con un importe de 3,04 millones, se publicó el pasado 25 de marzo.