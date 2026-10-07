El suelo de más de 15.000 viviendas en seis ciudades de Galicia, a la espera de un informe de Carreteras

El bloque de viviendas protegidas de Lamas de Abade, en Santiago, las últimas entregadas por la Xunta. SANDRA ALONSO

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha revelado este miércoles que la aprobación de los planes para habilitar suelo destinado a la construcción de más de 15.000 viviendas protegidas en seis ciudades gallegas están pendientes «solo» de un informe de Carreteras del Estado.

Allegue lamentó que el Ministerio de Transportes, del que depende ese departamento, no haya resuelto todavía los informes y añadió que ha apelado al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, para agilizar los trámites.

La creación de suelo está vinculada a los proyectos de interés autonómico (PIA) impulsados por la Xunta. Los seis pendientes de informe están en las seis principales ciudades de Galicia con la excepción de Ferrol, donde ya hay reservas de suelo para levantar nuevas viviendas.

La conselleira hizo esas declaraciones durante una intervención en el Parlamento de Galicia en respuesta a la diputada nacionalista Alexandra Fernández, que le exigió datos sobre el plan de Gobierno gallego para levantar 4.000 viviendas públicas en esta legislatura.

Fernández tachó de «mercadotecnia» ese compromiso y se preguntó «onde están» los 1.800 pisos públicos anunciados para este año. Recordó que por el momento se han entregado menos de cien viviendas: «Tic, tac, tic, tac, faltan dous meses», dijo a la conselleira para recordar que el plazo del 2026 está muy cerca ya de expirar.

La parlamentaria del Bloque también censuró que la Xunta se declare «incompetente», cuando tiene que emplear las competencias de vivienda de las que dispone. Reprochó además a la conselleira que no le haya facilitado datos sobre la situación concreta de las promociones de esas 4.000 viviendas. También criticó que la Xunta haya organizado actos públicos, en los que participó el presidente, Alfonso Rueda, para entregar las llaves de las viviendas listas. Tachó esos actos de «miseria» y «propaganda» política, además de un ejemplo de «indignidade».

En sus intervenciones, Allegue defendió la gestión de la consellería. Recordó que los datos de licitaciones y adjudicaciones de las obras de vivienda son públicas y pueden consultarse en la web: «Xa estamos entregando chaves reais, que son fogares; e estamos a construír máis que nunca, nun esforzo licitador sen precedentes».

Añadió que están en distintas fases de tramitación un total de 4.670 viviendas públicas, de las que 1.861 están en obras, «algunhas moi avanzadas». En respuesta a las acusaciones del BNG de que no hay avances, la conselleira también mostró fotos de promociones en construcción en Ferrol, Ourense, Pontevedra, Lugo, Santiago, A Coruña y Vigo. «Son as vivendas que vostedes non queren ver», reprochó.

La conselleira, en respuesta al parlamentario popular Roberto Rodríguez, también reiteró que los fondos estatales para las áreas tensionadas de A Coruña y Santiago serán destinadas a viviendas de protección en esas urbes. Planteó además que si sus alcaldesas, Inés Rey (PSdeG) y Goretti Sanmartín (BNG), quieren administrar directamente esos fondos deben pedirlo al Gobierno central, que está redactando la normativa al respecto.

Además, la titular de Vivenda reiteró su rechazo a que el Gobierno vincule la distribución de fondos con las áreas tensionadas, ya que hay más municipios en Galicia con problemas de acceso a la vivienda que no han querido aplicar esa figura.