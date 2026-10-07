O pacto pola lingua sae adiante co respaldo de dous terzos do Parlamento galego
GALICIA
O BNG queda fóra e fala de oportunidade perdida por manter do decreto do 2010, mentres o PSdeG lémbralle aos nacionalistas que se na negociación foran 34 deputados en lugar de nove terían avanzado máis07 oct 2026 . Actualizado a las 14:32 h.
A modificación do plan de normalización lingüística, aprobado por unanimidade de todas as forzas hai máis de dúas décadas, saíu adiante este mediodía no Parlamento galego grazas aos votos do PP, o PSdeG e o Grupo Mixto, o que representa 50 dos 75 deputados, é dicir, dous terzos da Cámara. O novo pacto polo futuro do idioma, cuxa principal novidade en materia educativa é que mantén o equilibrio do 50% e levanta o veto a impartir materias de ciencias en galego, nace así sen o concurso da forza que lidera a oposición, o BNG, que volveu a insistir en que estamos ante unha «oportunidade perdida» ? en palabras da deputada Mercedes Queixas- porque supón manter a arquitectura do decreto aprobado polo PP no 2010, marco normativo no que se educou unha xeración que, según os nacionalistas, perdeu competencias lingüísticas.
O ton conciliador da xornada de onte, na que o conselleiro José López Campos abriu a porta ao Bloque para sumarse ao acordo, deu paso hoxe a un ton máis subido, de reproches cruzados, na que o PP acusou ao BNG de querer impoñer o seu modelo e presentar unhas propostas de resolución para o acordo bosquexadas por Lingua Vital, á que o deputado José Luis Ferro se referiu como organización satelital do nacionalismo, «o parque temático dá Bloquesfera», nun debate no que estaba presente o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
Portas fóra do hemiciclo, tiña lugar unha protesta. Baixo o lema Non prohibades ou galego, máis dun centenar de manifestantes convocados pola Mesa pola Normalización Lingüística concentrábanse para pedir que a lingua galega sexa «vehicular» no sistema educativo e contra a «regresión» que, ao seu xuízo, supón o pacto pola lingua asinado polo PP e o PSdeG.
En liña co expresado xa este martes, Mercedes Queixas, deputada do BNG, volveu a explicar que o BNG non rompeu o consenso existente, que estaría neste acordo se o vise beneficioso para o idioma. A portavoz nacionalista nesta materia, que asegurou que o equilibrio do 50% é en realidade unha gran mentira, preguntouse se a comisión de expertos propuxo que impartir as ciencias en galego comportase dar as sociais en castelán ou se expuxo que o galego fose practicamente residual en educación infantil. Queixas trataba así de vincular o decidido a unha cuestión de estratexia política do PP e non a colocar o futuro do idioma e o seu avance como unha prioridade.
Por parte do PSdeG, Silvia Longueira, insistiu na convicción do PSdeG de que había que facer algo, por pouco que fose, porque sempre é máis favorable avanzar que permacer no mesmo sitiio e lanzou un reproche aos nacionalistas. «Seguramente, se no canto de nove formamos 34», en referencia ao número de deputados do Bloque, «conseguiriamos máis».
Rematada a votación, na área de goberno do Parlamento, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, mostraba a súa satisfacción «polo final dunha etapa inciada hai xa dous anos» cando recibiron o mandato da sociedade galega. «O noso idioma necesitaba de novas medidas de estímulo: enfrontábamonos a novos retos, novos escenarios... Había que afastar a lingua da crispación política», dixo o conselleiro, que falou dun éxito colectivo que cristalizou cunha maioría de 50 deputados.
«Esa é a parte boa, coa que nos temos que quedar: hoxe non demos un paso atrás, senón adiante, porque estamos ante un documento da sociedade que recibe o aval das institucións», sostivo o responsable da política lingüística. López Campos lamentou que o BNG quedara fóra dun momento histórico para a nosa lingua, que non quixeran sequera participar das mesas de negociación, a manteu aberta a porta para que no camiño que queda por percorrer «podamos atopar un BNG máis dialogante» e «útil para a nosa lingua».