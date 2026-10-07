Los médicos aplazan la huelga contra el estatuto marco del 28 de octubre

Imagen de archivo de una concentración en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo Oscar Vázquez

Con el adelanto electoral uno de los proyectos estrella del Ministerio de Sanidad, el estatuto marco del personal sanitario, queda en el aire. El texto, que cuenta con el rechazo frontal de los facultativos, entró en el Congreso en el mes de septiembre pero con la disolución de las Cortes no podrá aprobarse. Este cambio ha llevado a los médicos a tomar la decisión de posponer la huelga indefinida anunciada para el 28 de octubre.

El comité de huelga, constituido por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz y el de Euskadi, y AMYF, la asociación que engloba a los sindicatos médicos gallegos y de otras comunidades, han decidido aplazar los paros pero la decisión, matizan, no supone una renuncia: la convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo.

La Unión Médica y Facultativa (UMYF) aclara que realizará actos y acciones de protesta con el objetivo de situar las reivindicaciones médicas en el centro del debate político.

Las movilizaciones de los médicos durante el 2026 provocaron en Galicia la suspensión de más de 270.000 actos médicos y un empeoramiento significativo de las listas de espera. Reclaman un estatuto y un marco de negociación propios que recoja las especificidades de su profesión. El Gobierno gallego se mostró favorable a que exista este ámbito de negociación propio para los médicos.

Este aplazamiento también puede facilitar que se retome en la sanidad gallega la actividad autoconcertada, las llamadas peonadas, una medida de presión que también contribuyó en buena medida al incremento de las demoras quirúrgicas.