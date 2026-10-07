Galicia es la autonomía en la que la farmacia consume más recursos del gasto sanitario

Chuac farmacia hospitalaria PACO RODRÍGUEZ

El gasto farmacéutico del Servizo Galego de Saúde (Sergas) alcanzó los 1.489 millones de euros en el 2023 después de mantener una tendencia creciente entre los años 2019 y 2023, especialmente intensa en el ámbito hospitalario. Así consta en un informe elaborado por el Consello de Contas, la institución encargada de fiscalizar al sector público autonómico. Según ese trabajo, la farmacia absorbe el 27,5 % del gasto sanitario, el porcentaje más elevado entre las comunidades autónomas.

Galicia también se sitúa entre las autonomías con mayor gasto farmacéutico por habitante, alrededor de 560 euros anuales, y presenta niveles elevados de consumo de medicamentos por persona, tanto en hospitales como a través de las oficinas de farmacia. Contas relaciona esta situación, entre otros factores, con el envejecimiento, la polimedicación y la incorporación de medicamentos de elevado impacto económico.

Pese a estas cifras, la valoración general del Consello de Contas es positiva en uno de los aspectos fundamentales de la prestación: considera que la gestión farmacéutica gallega garantiza adecuadamente la cobertura asistencial y el acceso de la población a los medicamentos y puede calificarse como «eficaz». La valoración cambia parcialmente cuando se analiza la eficiencia: el órgano fiscalizador identifica posibilidades de mejora relacionadas fundamentalmente con la planificación presupuestaria, las diferencias de precios de adquisición entre áreas sanitarias, determinadas limitaciones del control interno y la persistencia, aunque limitada, de patrones de prescripción y consumo poco eficientes.

Presupuesto y gastos

Una de las debilidades señaladas se encuentra en la presupuestación. Los créditos iniciales destinados en el 2023 al gasto farmacéutico fueron, con carácter general, insuficientes incluso para cubrir el gasto del ejercicio anterior, con una cobertura media de aproximadamente el 95 % y diferencias entre áreas sanitarias. El problema es recurrente y especialmente relevante en la farmacia hospitalaria. El Consello de Contas, en su trabajo, relaciona esta insuficiencia con el desplazamiento de gasto entre ejercicios y considera necesario mejorar tanto la planificación presupuestaria como la programación de las compras, aunque reconoce una ligera mejoría en 2023 respecto de ejercicios anteriores. El Sergas cuestiona en sus alegaciones la interpretación de esta cuestión y se ampara en las particularidades de la gestión presupuestaria sanitaria y del gasto farmacéutico.

Mismo medicamento, distintos costes

El análisis de las compras hospitalarias ofrece otro de los resultados con mayor interés. Contas concluye que, con carácter general, los recursos públicos se utilizan adecuadamente y no detecta incidencias significativas que permitan calificar la gestión como ineficiente. Sin embargo, encuentra diferencias en los precios pagados por determinados medicamentos entre las distintas áreas sanitarias, tanto entre productos de gran impacto económico como entre los de mayor consumo. A juicio del órgano fiscalizador, extender al conjunto del Sergas las mejores condiciones obtenidas por algunas áreas permitiría mejorar la eficiencia.

El propio informe acota, no obstante, la importancia de esta deficiencia: las diferencias afectan a un número limitado de medicamentos de alto impacto y, entre los fármacos de mayor consumo, sus consecuencias económicas son menores porque generalmente tienen un coste reducido. Como respuesta, Contas recomida profundizar en la centralización de las adquisiciones hospitalarias para homogeneizar las condiciones entre áreas y reforzar la capacidad negociadora del sistema.

El informe identifica, además, un resultado favorable directamente relacionado con la eficiencia: la elevada implantación de los medicamentos biosimilares en los hospitales gallegos. La institución considera que su utilización ha contribuido a contener el gasto al sustituir medicamentos biológicos por alternativas terapéuticamente equivalentes de menor coste

Trazabilidad todavía incompleta

También es favorable la valoración de la gestión realizada por los servicios de farmacia hospitalaria. El informe destaca su capacidad para gestionar los recursos disponibles y constata niveles reducidos de incidencias en los inventarios y de pérdidas por caducidad o desperdicio. Al mismo tiempo, detecta una insuficiente automatización de los procesos de dispensación, particularmente en las unidades clínicas, que impide disponer de una trazabilidad completa del medicamento desde que entra en el hospital hasta que es administrado al paciente.

Contas plantea automatizar e integrar los sistemas de almacén y dispensación de los hospitales. El objetivo no sería únicamente económico: disponer de trazabilidad automática desde la recepción hasta la administración permitiría reforzar simultáneamente el control interno, la seguridad del circuito del medicamento y la disponibilidad de información en tiempo real para la gestión clínica.

El consumo por habitante continúa creciendo

En la farmacia dispensada mediante receta, los datos muestran una tendencia sostenida al alza. Entre el 2019 y el 2023, el número de envases pasó de 64,8 a 72,8 millones, mientras que el gasto aumentó de 811 a 933,3 millones de euros. Por habitante, el consumo pasó de 24,9 a 28,1 envases anuales, y el gasto de 311,6 a 360,2 euros.

Otro punto relevante del informe afecta al control de los medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia. Contas considera en su investigación que este sistema también es eficaz porque garantiza el acceso a los medicamentos sin incidencias relevantes de desabastecimiento, pero señala una limitación: los colegios oficiales de farmacéuticos actúan como intermediarios entre las farmacias y el Sergas, por lo que parte de los controles de la Administración se realizan sobre la facturación confeccionada por los propios colegios y no directamente sobre la información primaria generada por las oficinas de farmacia. Según el informe, ello reduce la capacidad de comprobación directa del Sergas y limita algunos mecanismos de control.

La recomendación del Contas es avanzar hacia un sistema de facturación electrónica en línea entre las oficinas de farmacia y el Sergas, que permita transmitir, validar y controlar automáticamente la información en tiempo real. El objetivo sería aumentar la fiabilidad de los datos, reducir la dependencia de intermediarios y reforzar la capacidad de la Administración para verificar un gasto que representa una de las principales partidas del presupuesto sanitario.

Contas plantea finalmente una recomendación que trasciende la propia gestión farmacéutica: reforzar a medio y largo plazo las políticas de promoción de la salud y de hábitos de vida saludables, vinculando la prevención y la mejora del estado de salud de la población con la contención estructural del crecimiento del gasto en medicamentos.