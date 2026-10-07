Los embalses de Galicia Costa ya están a la mitad de su capacidad

El embalse de Belesar fotografiado la semana pasada CARLOS CORTÉS

La reserva hídrica continúa bajando en el conjunto de España y también en el caso concreto de Galicia. Según el último boletín del Ministerio para la Transición Ecológica, las presas españolas están al 58,3 % de su capacidad, almacenando cerca de 32.700 hectómetros cúbicos de agua. Hace una semana estaban al 59,2 %. Tanto la demarcación hidrográfica Galicia Costa como la Miño-Sil están por debajo del porcentaje medio estatal.

En el caso de Galicia Costa, cuenca que discurre íntegra por territorio gallego y que depende de la Xunta, está prácticamente a la mitad de su capacidad, con un 50,1 %. Hace siete días, el porcentaje era del 51,8 %. La bajada se produce tras perder 10 hectómetros cúbicos en siete días.

Quitando las presas de producción hidroeléctrica, y centrándose solo en el agua para consumo, los embalses de esta demarcación gallega acumulan actualmente 42 hectómetros cúbicos, de los 79 que podrían llegar a acumular. Además, esa cifra es menor que la que presentaban en la misma semana del año pasado (53), y también está por debajo de la media de los últimos cinco y diez años (56 y 54 hectómetros cúbicos, respectivamente.

En cuanto a la cuenca Miño-Sil, gestionada por el Gobierno central, está al 55,1 % de su capacidad total, lo que supone una caída de mas de tres puntos en una semana (estaba al 58,3 %). Según los datos publicados este miércoles, las presas de esta cuenca acumulan 1.671 hectómetros cúbicos de agua, tras perder casi cien en siete días.

Centrándose de nuevo en el agua para uso consuntivo, y no para producción de energía, en esta demarcación hidrográfica hay almacenados 225 hectómetros cúbicos, menos que el año pasado por las mismas fechas (238), pero más que la media a cinco y diez años (193 y 166, respectivamente).

Sumando ambas cuencas, Galicia acumula actualmente 267 hectómetros cúbicos de agua para consumo. Solo el gasto doméstico puede rondar los 0,35 hectómetros cúbicos diarios.