El 29N se cuela en O Hórreo con la vivienda como campo de batalla entre el Gobierno y la oposición

Xoán A. Soler

El 29N ha irrumpido con fuerza en el primer pleno del Parlamento de Galicia tras la convocatoria anunciada este lunes por Pedro Sánchez, una cita empujada por los vientos de cola de la crisis de la vivienda, un desafío social que ha desencadenado esta mañana un intenso cruce de reproches entre el Gobierno gallego y la oposición. Un presidente, Alfonso Rueda, que ha contrapuesto su apuesta por la vivienda pública con la parálisis del Gobierno central y su controvertida ley. Y que ha aprovechado la cita para hacer un anuncio que evidencia que la Xunta ya está en campaña: siete millones de euros para que los ayuntamientos construyan vivienda pública de alquiler, recursos que irán en los presupuestos del 2027 y que se convocarán este año. Cada inmueble tendrá una ayuda pública autonómica de 80.000 euros, lo que da un total 87 viviendas.

El BNG y el PSdeG ha insistido en un argumento: los problemas de accesibilidad del presente son fruto de la inacción política de la Xunta durante 17 años. Ana Pontón, portavoz nacionalista y líder de la oposición, ha acusado al máximo mandatario gallego de haber estado más de tres lustros do «lado dos especuladores» y ha afeado al presidente sus promesas incumplidas. «Dos 1.800 pisos de aluguer social que prometeu para 2026, entregou 98, puro fume», le ha reprochado al presidente gallego.

En un intenso debate, la portavoz del Bloque, ha insistido en que es mentira que las zonas tensionadas disminuyan la oferta; Pontón ha propuesto que toda vivienda pública sea en alquiler social, un plan para movilizar el parque de inmuebles vacío para que pueda salir al mercado a precios accesibles y le ha recordado a Rueda que Galicia tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda.

Xoán A. Soler

El máximo mandatario gallego se ha aferrado a los datos para contrarrestar las acusaciones de inacción por parte del BNG y del PSdeG, a la que ha reprochado que de ignoren las entregas de vivienda que está haciendo la Xunta. «No ano 2026 temos 4.670 vivendas públicas, 2.100 licitadas, 600 en proceso, 1.860 en construcción e 100 entregadas». Alfonso Rueda se ha preguntado por qué si Galicia tiene las competencias exclusivas existe un Ministerio de Vivienda y por qué el Gobierno de Sánchez se ha apresurado a aprobar «dous decretos trapallleiros». Momento que ha aprovechado el presidente de la Xunta para hacer un pronóstico sobre el 29N: «Van perder en Galicia porque a xente está farta de tanto populismo e tanta demagoxia».

Xoán A. Soler

El portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha emplazado a jefe del Ejecutivo autonómico a dejar de hablar de lo que va a pasar dentro de cuatro años «porque a emerxencia é hoxe». El líder socialista ha defendido que se actúe en todos los frentes en los que la Xunta es competente para frenar la especulación, como regular precios o movilizar vivienda vacía. Besteiro, que ha exhibido unas llaves en la mano y las ha hecho sonar, ha señalado directamente al PP por la falta de avances para resolver este problema. «Son vostedes os responsables. Polo que deixaron de facer, pero tamén polo que decidiron impedir; votaron no Congreso contra cinco decretos con medidas de vivenda só este ano e os cinco caeron. Os dous últimos, o venres pasado, que garantían protección fronte aos desafiuzamentos, freo aos fondos voitre, prórrogas dos alugueiros, medidas contra a fraude nos pisos de tempada, incentivos fiscais e límites ás subas das rendas. Cantas Maricarmen galegas perderon a súa casa mentres vostedes dicían que non?», ha insistido Besteiro. El líder del PSdeG ha vuelto a insistir en que de eso van las elecciones generales del 29N, de elegir entre «dereita ou dereitos».

El máximo mandatario gallego ha argumentado que todos somos responsables en materia de vivienda, pero le ha recordado a Besteiro que las comparaciones son odiosas. «Sabe vostede cantas vivendas prometeu Sánchez na última campaña electoral? 183.000. Sabe vostede cantas se fixeron en Galicia? Cero», le ha contestado al líder socialista.