La Xunta tacha de «fraude democrático» la aprobación de los decretos de vivienda

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Cabalar | EFE

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha tachado de «fraude democrático» la decisión del Consejo de Ministros de aprobar los decretos de vivienda que la semana pasada fueron rechazados por el Congreso de los Diputados para que sean aprobados por la diputación permanente de la Cámara.

«Estamos sorprendidos porque estamos a piques de ver un novo fraude democrático», dijo Calvo, quien recordó que la semana pasada los dos reales decretos fueron rechaados por el Congreso, «que é onde reside a soberanía nacional».

El conselleiro señaló que las normas no van a solucionar ninguno de los problemas que «existían e que levan existindo moitos anos en referencia á vivenda» y recordó que las mayorías en la diputación permanente son «diferentes ás existentes no Congreso dos Deputados», por lo que insistió en la existencia de fraude.

El titular de Presidencia reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «non pode seguir utilizando as institucións ao seu antollo e non pode seguir buscando tretas para facer ou sacar adiante o que estime oportuno». También recordó que el propio Sánchez fue crítico con el uso de ese organismo para aprobar decretos porque «dicía que non se podía utilizar a Deputación Permanente para lexislar; pero xa sabemos que este presidente cambia de opinión cada día segundo lle convén».