Suspendidas las actividades escolares exteriores esta tarde en parte de las provincias de A Coruña y Lugo

Una jornada lluviosa en Santiago (foto de archivo) Xoán A. Soler

La Xunta ha activado para la tarde de este martes una alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de A Coruña y en el centro y montaña de Lugo. Debido a este fenómeno meteorológico adverso, la Comisión Escolar de Alertas ha acordado la suspensión de la actividad en el exterior, desde las 15.00 horas de este martes y hasta las 00.00 horas del miércoles en los centros educativos de 74 ayuntamientos.

Los concellos afectados por la suspensión de actividades escolares en el exterior son, en la zona del interior de A Coruña: Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.

En el centro de Lugo abarca los municipios de Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba y Xermade.

Del mismo modo, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, según las previsiones de los órganos meteorológicos, ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el exterior, excepto los deportes náuticos y acuáticos federados, en las zonas afectadas por la alerta meteorológica. Los ayuntamientos afectados y los horarios de vigencia de la alerta se pueden consultar en la web Deporte Galego.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja por lluvia se activa desde primeras horas de la tarde por precipitación acumulada que puede alcanzar los 30 milímetros en una hora. Ante las fuertes lluvias se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

Se aconseja consultar la página web del CIAE 112 (http://www.axega112.gal), que cuenta con información meteorológica y con enlaces de interés.