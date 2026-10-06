Sumar ignora la petición de primarias de Podemos, y Colau se postula también como candidata

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Quique García | EFE

La búsqueda de candidato en la izquierda alternativa al PSOE, que por ahora se refugia, parcialmente, bajo las siglas de Frente Amplio, añadió este martes una nueva aspirante: la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, uno de los primeros referentes de los comunes y cofundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Barcelona. Ella misma se ha postulado para liderar la plataforma un día después de que hiciesen lo propio los ministros Ernest Urtasun, que apunta a encabezar la candidatura por Barcelona, y Mónica García, en Madrid. «Me lo habían propuesto en días anteriores, como se lo han propuesto a otras personas también, pero el tema no va de nombres», expuso en una entrevista en la TVE catalana, donde se puso al servicio de «crear consensos».

El movimiento de Colau contrasta con la decisión adoptada ayer por la ejecutiva de Más Madrid, que reclamará que la lista en esta circunscripción esté «liderada y compuesta por referentes políticos y electorales» de su organización regional. Es decir, que los comunes tendrían que encontrar otro equilibrio para encajar a Colau. Por ahora, uno de sus principales valedores entre los comunes, Gerardo Pisarello, defendió ayer su candidatura: «Es una persona excelente para formar parte de esta propuesta de liderazgos corales, que es lo que necesitamos».

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La ministra de Sanidad y referente de Más Madrid se limitó a defender ayer el «arraigo territorial» de su organización y la «confederalidad» del Frente Amplio. Ese arraigo al que alude Mónica García no es otro que el principal argumento empleado por Más Madrid para defender su protagonismo en el Frente Amplio: ser la única organización que lo integra con un 20 % de votos en su territorio.

Pero en esa plataforma que por ahora solo integran Sumar, Más Madrid, En Comú e Izquierda Unida, son estos últimos quienes cuentan con mayor peso orgánico. Su líder, Antonio Maíllo, se descartó también ayer como cabeza de cartel para recordar que su compromiso está ahora en Andalucía, donde fue candidato en las elecciones de mayo. Habló del Frente Amplio como un proyecto «plural y diverso», donde la gente «se identifica con Mónica García, con Ada Colau, con Antonio Maíllo, con Irene Montero (Podemos) si quiere venirse al final, o con Joan Baldoví (Compromís) si quisiera venir».

Podemos insiste en primarias

Y es que los cauces de Podemos, Compromís y Frente Amplio siguen discurriendo por separado. Maíllo volvió a apelar a Montero para unirse a esta plataforma, pero la organización morada insiste en mantener sus plazos, con unas primarias abiertas los días 14 y 15 de octubre, justo un día antes de que se cierre la presentación de coaliciones electorales.

Es más, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, redobló ayer el pulso al Frente Amplio instando a Sumar a recapacitar y aceptar participar en estas primarias como único método para armar una candidatura de izquierda «fuerte». «Yo creo que ahora mismo todo el mundo está viendo el bucle», expuso Belarra, que cree que la forma de «salir de ese bucle» es con primarias.

Frente a la obstinación de Podemos a mantener su propio recorrido, Pisarello advirtió este martes que «no hay que descartar nada». Desde Sumar, entre tanto, insisten en que Podemos se sume como uno más a la coalición.

En cuanto a Compromís, Baldoví reconoció contactos con el Frente Amplio, pero alejó un pacto y pidió prudencia. No en vano, la organización valenciana tiene que ponerse aún de acuerdo con las tres formaciones que la integran: Més, Iniciativa y Els Verds.

Candidato en 48 horas

Maíllo aseguró ayer en una entrevista en televisión que «esta semana» se confirmará al candidato del Frente Amplio. Objetivo al que se adhirió la diputada de Más Madrid en el Congreso Tesh Sidi, quien señaló que su organización trasladó al resto de integrantes de este nuevo proyecto la urgencia de elegir candidato en un plazo aproximado de 48 horas.

El presidente del Gobierno, por su parte, evitó pronunciarse sobre la coalición. «Yo soy dirigente de otra organización política y no puedo opinar sobre lo que vaya a hacer el espacio que representan los grupos parlamentarios que componen también el gobierno de coalición progresista», señaló Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También rechazó referirse al futuro del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.