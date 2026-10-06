A Xunta abre a porta ao BNG a sumarse «in extremis» ao pacto pola lingua e romper así o seu illamento
GALICIA
O Parlamento aproba este mércores a modificación do plan de normalización que mantén o equilibrio do 50 % e permitirá impartir materias de ciencias en galego, un acordo que, según os nacionalistas, supón un paso atrás sobre o pactado por todas as forzas no ano 200406 oct 2026 . Actualizado a las 15:41 h.
O Parlamento galego abriu este martes o proceso exprés que permitirá modificar o plan vixente de normalización lingüistica, que mantén o equilibro do 50 % en ambas linguas e abre a porta para impartir as materias de ciencias en galego, acordo alcanzado polo PP e o PSdeG, primeira e terceira forza da Cámara e que non contou co respaldo do BNG, a forza que lidera a oposición. Durante o debate, previo á votación deste mércores, o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, tendeu a man aos nacionalistas para sumarse ao consenso de todos e romper así o seu illamento. O responsable do Goberno galego, que reprochou ao Bloque «a súa incomparecencia nun momento histórico», lembroulles que, a pesar dese erro, a porta está aberta para unha forza, o Bloque, que «está chamada a ser parte dá promoción e defensa dá lingua». O conselleiro sostivo que se está ante unha oportunidade que non se debe deixar pàsar e anunciou a posta en marcha de 50 medidas do plan nos primeiros cen días.
López Campos, que compareceu este martes a petición propia non Parlamento para dar conta das preto de 700 medidas recollidas non novo Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, insistiu que, con este acordo, non gañan os partidos, senón todos os galegos e as galegas e, sobre todo, o idioma. «Este acordo senta as bases para afastar ou noso idioma da lea política, rompe esa dinámica perversa que é o enfrontamento do noso maior patrimonio: este acordo ofrece máis galego, sen esquecer unha Galicia que se sinte bilingüe», dixo o conselleiro.
López Campos agradeceu a colaboración e implicación de todos os profesionais que participaron, baixo a coordinación do académico Manuel González, na elaboración deste documento. Así, lembrou que a proposta é froito dun proceso participativo que estivo «aberto a toda a sociedade» e que se puxo en marcha coa constitución de 11 comisións nas que participaron máis de 130 expertos. Isto complementouse, dixo, coas achegas feitas por particulares, institucións e entidades a través dúas máis de 400 contactos mantidos e as máis de 1.400 propostas recibidas.
«O resultado é un documento amplo e ambicioso que marcará a folla de roteiro dás políticas lingüísticas nos vindeiros anos», apuntou López Campos, antes de engadir que ou obxectivo é «adaptar ou anterior documento á nova realidade social e demográfica tendo en conta a fonda transformación que experimentou Galicia nos últimos vinte anos». «Mudaron as formas de traballar e de socializarse, as preocupacións sociais e a maneira en que nos comunicamos», precisou.
Críticas do BNG
A portavoz de Lingua do BNG non Parlamento, Mercedes Queixas, acusou a PP e PSOE de presentar un «pacto de conveniencia» para o galego, cunha reforma do Plan Xeral de Normalización Lingüística que é «un paso atrás» respecto do vixente e que perpetúa a discriminación e favorece a morte lenta da lingua galega. «Nós non estamos no acordo porque entendemos que non é bo para o idioma, porque cando pensamos que si o era, como no 2004, si estivemos aí», respondeulle Queixas ao conselleiro.
«É unha proposta covarde, censurada e tuneada nun pacto de despachos», denunciou a deputada nacionalista, que lamentou o intento de branquear a verdadeira intención do PP «máis antigalego dá historia», que é manter unha política fracasada para ou galego e lexitimar a «supremacía lingüística» do español. Queixas, ao igual que Pontón previamente, foi moi crítica cos socialistas. «O decreto da vergoña segue vivo, agora só queda saber a cambio de que. Isto só consiste en cambiar as prohibicións de bando», dixo a deputada ante o cambio de que, se un centro decide impartir en galego materias científicas, terá que dar en castelán as sociais.
A portavoz de Lingua do Grupo Socialista, Silvia Longueira, sinalou que o panorama desolador do galego logo de 17 anos de políticas do PP obriga a actuar para ofrecer «unha resposta útil» para frear a caída libre no uso do galego. A responsable socialista citou ao presidente do goberno, Pedro Sánchez, cando onte advertiu que «non hai que confundir pactar con traizoar, e bloquear con vencer», en clara alusión ás críticas dos nacionalistas. Longueira explicou que logo de meses de escoita con colectivos, institucións e persoas que levan anos traballando pola lingua e pola cultura galegas, o PSdeG participou para propoñer medidas alternativas ao plan para «frear a caída libre da empregabilidade do galego».
Longueira defendeuse das acusacións do Bloque. «Ser nacionalista non é ter o monopolio de amar a Galicia; hai moitas formas de amar a Galicia; eu non cuestiono a súa, pero non me gustaría que se cuestionase a que temos nós», respondeulle a Mercedes Queixas.