Siete de cada diez universitarios acceden en Galicia al grado que eligen como primera opción

Una estudiante, en las escaleras de la Facultade de Medicina en Santiago, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

El sueño de muchos estudiantes cuando realizan la selectividad de entrar en la carrera universitaria que desean se hace realidad en la mayoría de los casos en Galicia. Aunque es una preocupación que los mantiene en vilo durante semanas, siete de cada diez alumnos que se matriculan en las universidades gallegas consiguen acceder a aquellas titulaciones que escogieron como primera opción cuando realizan la preinscripción en los grados.

En concreto están en esa situación el 71,95 % de los estudiantes, y aunque bien es cierto que no todos los estudiantes corren la misma suerte, la tasa de adecuación a los gustos de los universitarios está en línea con lo que ocurre en el conjunto de España, donde acceden a su primera opción el 70,6 % de los estudiantes que se matriculan en las facultades del país.

Por ámbitos, las ciencias de la salud se llevan la palma entre las preferencias de los gallegos. En Medicina, el 100 % de los estudiantes que accedieron habían marcado como primera opción esa carrera, que también tuvo el curso pasado la mayor ratio de aspirantes por plaza. Hubo casi diez solicitudes por cada vacante disponible, por encima de Veterinaria (6,5 solicitudes por plaza) y Psicología (5 por vacante), las otras dos carreras que más deseos despertaron entre quienes querían entrar en una carrera universitaria.

Pero lo que llama la atención es lo que ocurre en Enfermería. Hubo 3,5 solicitudes por cada plaza, pero solo el 41 % de los estudiantes que accedieron habían escogido esa carrera como primera opción. Que eso sucediese puede tener dos explicaciones que no muestra la estadística: o bien se trata de alumnos que acabaron estudiando la carrera en un campus distinto al que deseaban, o bien son alumnos que habían escogido Medicina como primera opción y no conseguían entrar. En el resto de carreras de ciencias de la salud —como Odontoloxía o Fisioterapia— también se da una situación similar. Solo el 55 % de los matriculados las habían seleccionado como opción favorita en sus preinscripciones.

Más solicitudes que plazas

Otro caso paradigmático es el de las ingenierías, donde solo seis de cada diez estudiantes entraron en la carrera que escogieron como primera opción. Aunque con pequeñas variaciones, el dato se repite en la mayoría de las modalidades que se imparten en Galicia, adonde llegan estudiantes que, quizás, no lograron acceder a otras carreras del ámbito técnico o científico.

Pero lo que también reflejan los datos del ministerio es que en casi todas las carreras hay más solicitudes que plazas. Ocurre en titulaciones variopintas como Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Dereito, Informática o Xornalismo, grados en los que la mayoría de los matriculados se decidieron por ellos como primera opción. Por el contrario, los únicos ámbitos donde hay menos solicitudes que plazas son Trabajo social, Lenguas y Agricultura, ganadería y pesca.