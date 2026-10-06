Los presupuestos de la Xunta para el 2027 permitirán subir un 5 % los salarios de los empleados públicos

El conselleiro de Facenda esta mañana en Santiago MONICA ARCAY CARRO | EUROPAPRESS

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, presentó este martes a los agentes sociales las principales líneas de los presupuestos autonómicos para el próximo año. En el encuentro, en el que solo participaron el sindicato UGT y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), confirmó que las cuentas del 2027 reservan la partida económica necesaria para que los salarios de los empleados públicos de la Administración gallega se revaloricen en un 5 %. Además recogerán las mejoras retributivas que se han pactado en el ámbito educativo, en el sanitario y en el judicial.

Más allá de esta cuestión, Corgos aseveró que en los próximos presupuestos el gasto social crecerá más que la media de las cuentas autonómicas, y que lo mismo pasará en las partidas dedicadas a vivienda. Siendo esta el tema estrella de los últimos días, el conselleiro también aseguró que la ley de acompañamiento contendrá novedades fiscales en esta materia. Sin embargo, al ser preguntado por los periodistas sobre esas novedades, el titular de Facenda ha rehusado concretar: «Estou pensándoas aínda co presidente, pero están en carteira; estamos barallando».

La apuesta por el I+D+i para transformar el modelo productivo, la mejora de la formación para impulsar el crecimiento empresarial son otros de los puntales destacados por Corgos, que también ha asegurado que se buscará aprovechar al máximo la riqueza del Xacobeo 2027: «Queremos que sexa o mellor da historia», aseveró.

Crecimiento del PIB por encima de lo previsto

El conselleiro también ha adelantado que Galicia podría terminar este año con un crecimiento del PIB del 2,1 %, dos décimas por encima de lo que se preveía, encadenando siete años de crecimiento positivo. Sobre el mercado laboral, ha destacado que desde hace dos años se ha estabilizado la tasa media de paro por debajo del 10 %, y que este ano podría acabar próxima al 8 %, e incluso menos en el 2027, «preto dos mínimos históricos».

Sobre la elaboración y presentación de las cuentas, Miguel Corgos avanzó que espera que el documento pueda estar disponible en el Parlamento de Galicia antes del 20 de octubre. Además, destacó que será el cuarto año de un presupuesto «en estabilidade», sin necesidad de nuevo endeudamiento.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha considerado que el presupuesto de la Xunta para 2027 «podrá revitalizar la economía gallega y el empleo en Galicia». Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press en el marco de su visita a la Feria de Conxemar, en Vigo, tras reunirse en la mañana de este martes con el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. Para el máximo representante de la CEG, se trató de un encuentro «muy positivo» en el que ambas partes estuvieron en la misma «línea».

En el lado de los sindicatos, la vicesecretaria general de derechos sociales de UGT-Galicia, Ana María Pereiro, resaltó al término del encuentro que su organización reivindicará mejoras en los servicios sociales y en el empleo.

Adelanto electoral y financiación autonómica

Más allá del tema presupuestario, habló sobre el adelanto electoral, considerando que «é unha boa noticia», pese a que, a su entender, «non obedece aos intereses de todos os galegos e españois, senón que obedece ás necesidades personais do señor Sánchez».

Interpelado en concreto sobre cómo afectará la convocatoria de elecciones generales al proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica, el conselleiro de Facenda se ha mostrado complacido al entender que da la oportunidad de que se plantee una nueva propuesta, dado que la actual, a su juicio, no atendía a las necesidades de Galicia. «É unha boa noticia que este adianto impida un acordo da mutualización da débeda que era un mal negocio para os galegos», ha estimado Corgos. «Que Sánchez a meta no bolsillo e se vaia con ela a casa», ha remachado sobre la reforma de la financiación.