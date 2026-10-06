La Policía usó como cebo la narcolancha de Os Fanchos para intentar atrapar a más implicados en el alijo

Arturo Reboyras
arturo reboyras RIBEIRA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La lancha que Os Fanchos utilizaron para transportar la cocaína hasta O Conchido permaneció amarrada y bajo vigilancia en el puerto deportivo de Escarabote, en Boiro, hasta que fue intervenida.
La lancha que Os Fanchos utilizaron para transportar la cocaína hasta O Conchido permaneció amarrada y bajo vigilancia en el puerto deportivo de Escarabote, en Boiro, hasta que fue intervenida.

La embarcación apareció amarrada en Escarabote, pero, como no acudió nadie a moverla, acabó siendo intervenida

06 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Policía Nacional convirtió la narcolancha utilizada por Os Fanchos para transportar el alijo de 1.410 kilos de cocaína de la operación Malladoira en un cebo con el que intentar llegar a otros implicados. Los investigadores sabían

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