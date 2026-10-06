La Policía usó como cebo la narcolancha de Os Fanchos para intentar atrapar a más implicados en el alijo

La lancha que Os Fanchos utilizaron para transportar la cocaína hasta O Conchido permaneció amarrada y bajo vigilancia en el puerto deportivo de Escarabote, en Boiro, hasta que fue intervenida.

La Policía Nacional convirtió la narcolancha utilizada por Os Fanchos para transportar el alijo de 1.410 kilos de cocaína de la operación Malladoira en un cebo con el que intentar llegar a otros implicados. Los investigadores sabían