La Policía usó como cebo la narcolancha de Os Fanchos para intentar atrapar a más implicados en el alijo
RIBEIRA / LA VOZ
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La embarcación apareció amarrada en Escarabote, pero, como no acudió nadie a moverla, acabó siendo intervenida06 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Policía Nacional convirtió la narcolancha utilizada por Os Fanchos para transportar el alijo de 1.410 kilos de cocaína de la operación Malladoira en un cebo con el que intentar llegar a otros implicados. Los investigadores sabían