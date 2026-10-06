Objetivos, comprobación y formación, claves del buen nivel de lectura en Inglaterra

M. P. V. REDACCIÓN / LA VOZ

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Programa Prensa-Escuela. La Voz de Galicia promueve la lectura crítica con iniciativas educativas y el suplemento La Voz de la Escuela que se publica en el periódico cada miércoles lectivo.
Programa Prensa-Escuela. La Voz de Galicia promueve la lectura crítica con iniciativas educativas y el suplemento La Voz de la Escuela que se publica en el periódico cada miércoles lectivo. Oscar Vázquez

Garantizar que todo el alumnado lee desde una corta edad y de manera correcta es una de las bases del sistema educativo

19 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

Inglaterra sorprendió con su repunte de resultados en el último informe PISA colocándose, por ejemplo, entre los países del mundo con mejores resultados en lectura. Expertos en educación como el director del Instituto F de

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