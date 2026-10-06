Objetivos, comprobación y formación, claves del buen nivel de lectura en Inglaterra
REDACCIÓN / LA VOZ
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Garantizar que todo el alumnado lee desde una corta edad y de manera correcta es una de las bases del sistema educativo19 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
Inglaterra sorprendió con su repunte de resultados en el último informe PISA colocándose, por ejemplo, entre los países del mundo con mejores resultados en lectura. Expertos en educación como el director del Instituto F de