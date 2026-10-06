Objetivos, comprobación y formación, claves del buen nivel de lectura en Inglaterra

Programa Prensa-Escuela. La Voz de Galicia promueve la lectura crítica con iniciativas educativas y el suplemento La Voz de la Escuela que se publica en el periódico cada miércoles lectivo. Oscar Vázquez

Inglaterra sorprendió con su repunte de resultados en el último informe PISA colocándose, por ejemplo, entre los países del mundo con mejores resultados en lectura. Expertos en educación como el director del Instituto F de