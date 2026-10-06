Masiva protesta de los profesores de la concertada: «Se non hai resposta do conselleiro seguiremos na rúa»

La manifestación, pese a la tormenta, fue muy numerosa XOAN A. SOLER

Saben que no son funcionarios pero también que son una parte esencial de la enseñanza. El profesorado de los centros concertados ha vuelto a la huelga este martes con una manifestación masiva por las calles de Santiago. Más de un millar de personas recorrieron la ciudad desde la Alameda compostelana hasta la sede de la Consellería de Educación, en San Caetano. Bajo una tormenta que obligó a desplegar paraguas durante todo el trayecto y que empapó a los manifestantes, los docentes —convocados por los sindicatos FSIE, UGT, CC.OO., USO, SNEP y CIG-Ensino— reclaman que se convoque la mesa tripartita, en donde se negocian sus condiciones, para retomar los múltiples temas pendientes y que afectan no solo al profesorado sino también a los alumnos.

Acuerdos dignos es el mensaje que más se vio durante la marcha. Entre las demandas de los profesores figuran el abono de los complementos de coordinación, tutorías, cargo o dinamización lingüística, la paga extra de antigüedad, la reducción de la carga lectiva ahora que se ha rebajado la de los funcionarios públicos o la mejora de los acuerdos de jubilación parcial con un contrato de relevo.

Los docentes salieron de la Alameda de Santiago y terminaron frente a la Consellería de Educación XOAN A. SOLER

Una de las principales críticas del colectivo es la escasa capacidad de diálogo de la Consellería de Educación, «a única resposta á folga do 9 de setembro foi nunha radio. No Consello Escolar preguntámoslle ao conselleiro e dixo que non somos funcionarios», explicaron los representantes sindicales.

Quedan todavía dos convocatorias de huelga en los meses de noviembre y diciembre pero «se non hai resposta do conselleiro seguiremos na rúa», apunta Yolanda Benito, de FSIE Galicia. En cuanto al seguimiento del paro convocado este martes, los representantes de los trabajadores aseguran que ha sido de más del 60 %, masivo en los centros grandes y bajo en los pequeños.