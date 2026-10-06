Llega al Parlamento la primera ley contra la violencia digital, pionera en España

La conselleira de Política Social, Fabiola García, este martes en el Parlamento

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha desgranado en O Hórreo los aspectos clave de la futura Lei de Medidas Integrais contra o Acoso e a Violencia Dixital de Galicia, un texto que ha comenzado este martes su tramitación parlamentaria. Antes de iniciarse el debate, la responsable de la Xunta ha emplazado a los grupos parlamentarios «a buscar o consenso e traballar para facer desta lei, a primeira deste tipo en España e Europa, un espazo de encontro». Un deseo que no se ha concretado: el grupo mayoritario de la Cámara ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición.

La norma establece la inclusión obligatoria de contenidos formativos en competencia digital en los currículos de todas las etapas educativas no universitarias y la aprobación de un plan integral contra el acoso escolar y el ciberacoso. En virtud del nuevo marco, se buscará promover acuerdos o convenios con personas y empresas dentro de las competencias de la Xunta, así como la puesta en funcionamiento de un servicio gratuito de borrado de la huella digital para suprimir material que continúe accesible en red y que se empleó como instrumento de acoso o violencia. En virtud de la ley, se creará un servicio gratuito de asesoramiento en el que las víctimas recibirán apoyo técnico e información para prevenir nuevos ataques o supuestos de violencia digital y se garantizará el acceso de las víctimas la información, orientación y apoyo jurídico, unos servicios que serán accesibles desde el primer momento, sin necesidad de denuncia previa. Por último, se incluye la elaboración de una guía informativa sobre los derechos de las víctimas de acoso y violencia digital. Fabiola García explicó que el objetivo es garantizar la «asistencia xurídica gratuita» para todas las víctimas de acoso y violencia digital, con independencia de la edad o del género.

«O obxectivo desta norma é adoptar medidas integrais para a sensibilización, a prevención e a detección do acoso e da violencia dixital, así como para a protección e apoio ás persoas que a sofren, especialmente aos colectivos máis vulnerables: como menores, mulleres ou persoas LGBTI», explicó Fabiola García.

Críticas de la oposición

Desde el BNG, el diputado Daniel Castro ha criticado que la ley está llena de «promoverá e fomentará», pero falta que el Gobierno gallego «garantizará, asegurará e cumprirá», por lo que ha lamentado que se trate de un texto hecho para los titulares y la hemeroteca, pero no para la sociedad.

Entre las carencias del proyecto, el portavoz nacionalista ha señalado «un erro importante», ya que el abordaje de la violencia digital desde una perspectiva transversal se convierte «nunha excusa para disolver a especificidade da violencia machista», que está detrás de la mayoría de los casos. «A violencia dixital contra as mulleres non pode aparecer como un apartadito máis», ha advertido, aparte de reprochar la «absoluta ausencia» de objetivos, de plazos, y de recursos del proyecto de ley para garantizar los derechos que defiende.

La diputada del PSdeG, Paloma Castro, ha definido la ley como «insuficiente», y ha hablado de la falta de justicia social y de recursos para proteger a las víctimas, como ante las grandes plataformas digitales. A su juicio, la Xunta solo apunta a «medidas preventivas», con el establecimiento de protocolos en los centros educativos pero «sen a concreción necesaria», con lo que la respuesta dependerá de los recursos de cada centro, lo que puede generar, dijo, desigualdades territoriales y demoras incompatibles con la rapidez digital.