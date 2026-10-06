Una incidencia en el sistema de señales interrumpió la circulación de trenes entre Santiago y Vigo

Un tren en la estación intermodal de Santiago (foto de archivo) SANDRA ALONSO

La circulación de trenes entre Santiago y Vigo se vio afectada en la mañana de este martes por una incidencia en los sistemas de señalización ferroviaria que obligó a interrumpir el paso de convoyes.

Poco después de las once de la mañana el ADIF (Administrador de Infraestructuras ferroviarias) informó a través de sus redes sociales de que la circulación entre la bifurcación de Angueira, en el municipio coruñés de Padrón —cerca de la antigua estación de A Escravitude—, y la de Faxil, en el concello pontevedrés de Barro se encontraba interrumpida.

El motivo, según explicaron, fue un problema en los sistemas de regulación del tráfico ferroviario, que afectó al paso de trenes entre las estaciones de Santiago de Compostela y Pontevedra, lo que repercute en las conexiones del eje atlántico.

Según ADIF, los operarios ya estaban trabajando para solucionar la incidencia «a la mayor brevedad posible», y poder retomar la circulación con normalidad. Poco antes de las doce menos cinco, el administrador ferroviario ha comunicado, también a través de su cuenta @infoADIF de que la incidencia estaba reparada y se retomaba el paso de trenes. «La circulación tiende a normalizarse de manera gradual», indican.