Los contratos caen en Santiago un 36 % en el primer mes de la zona tensionada

Vista de Santiago de Compostela en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

En julio, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana declaró Santiago zona de mercado residencial tensionado de vivienda. Los primeros datos oficiales que permiten analizar los efectos de esa medida fueron publicados ayer por el Observatorio da Vivenda de Galicia, dependiente del Instituto Galego de Vivenda e Solo de la Xunta. El análisis cifra en 199 los contratos que se firmaron en agosto en la capital de Galicia. Suponen un descenso del 36,6 % con respecto a los 314 rubricados durante el mismo mes del año pasado.

La tendencia de los precios también dio un giro en agosto, cuando se alcanzaron los 716 euros de media por el arrendamiento mensual de un hogar en Santiago. En mayo esa cantidad había llegado a 713,3 euros, entonces se inició un descenso que la rebajó hasta los 710,8 euros en junio y a los 696 en julio. Sin embargo, al mes siguiente, el primero de zona tensionada, volvió a subir.

Si se amplía la muestra, el año comenzó con 629,5 euros de media por un alquiler y un importe por metro cuadrado de 7,1 euros en enero. Pero en agosto se alcanzaron los 8,2 euros. La renta mensual por un piso de 100 metros se encareció de 710 euros a 820 en apenas ocho meses.

Mientras los precios escalan, la oferta baja. Entre enero y agosto de este año se firmaron en Santiago 1.907 contratos, frente a los 2.043 del mismo período del 2025.

Las inmobiliarias subrayan la importancia de los datos de este mes de septiembre, que suele ser de los más importantes del año para el sector, ya que es el momento en que los estudiantes universitarios contratan sus viviendas. El pasado año se rubricaron 519 alquileres, mientras que en el 2024 fueron 537.

Otro dato significativo recogido por el Observatorio da Vivenda de Galicia es que en julio de este año, cuando se declaró la zona tensionada, el número de contratos de alquiler aumentó un 28,6 % con respecto al mismo mes del año anterior. En A Coruña, donde se declaró la zona tensionada en julio del 2025, se dio un fenómeno similar y en los meses previos se registraron más contratos que en el mismo período del año anterior. En esa urbe, el descenso del número de contratos rubricados en el primer mes de aplicación de la medida fue del 38 %.

En el caso de Santiago, es posible que se haya adelantado la firma de contratos por estudiantes que tratan de garantizarse un piso para el curso, ya que durante los últimos años escasearon.

La principal diferencia con A Coruña es que allí se produjo un fuerte aumento de los precios en los meses previos a la declaración de zona tensionada. La fianza media en mayo del 2025 ascendió a 745 euros y en junio se alcanzó el pico con 771 euros, cuando un año antes eran de 657 y 683 euros respectivamente. En Compostela, sin embargo, el aumento se registró justo después de la entrada en vigor de la medida.

Diferencias políticas

La declaración de zona tensionada en Santiago puso fin a una larga batalla entre el gobierno local —conformado por el BNG y Compostela Aberta con apoyo del PSdeG en su investidura— y la Xunta. El ejecutivo de Goretti Sanmartín reclamaba la activación de esa medida desde hacía un año. El Gobierno de Alfonso Rueda, tras requerir que la solicitud fuese corregida porque no cumplía con los requisitos de la normativa estatal, dio visto bueno al procedimiento. Sin embargo, siempre se ha opuesto a las zonas tensionadas por considerar que no rebajan los precios de los hogares y reducen la oferta.

Vista de A Coruña, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

Baja el precio del alquiler, pero cae la oferta en la zona tensionada de A Coruña

Un año después de la entrada en vigor de la zona tensionada, el balance en A Coruña deja luces y sombras. El alquiler logró contenerse: cayó un 0,8 % entre enero y mayo respecto al mismo período del año anterior, el único descenso entre las ciudades gallegas. Pero el precio no es la única cara de la moneda: los contratos de alquiler tradicional se redujeron un 20 %, mientras creció el recurso al alquiler de temporada, al margen de las limitaciones de la norma.

A Coruña sigue siendo, además, la única zona tensionada de España sin régimen sancionador efectivo. El Ayuntamiento reclama a la Xunta que lo aplique, mientras ambas Administraciones mantienen su enfrentamiento por la vivienda. También sigue pendiente el reparto de más de cinco millones de euros de fondos estatales, que Inés Rey reclama para A Coruña y Santiago.