La Xunta licitó 2.090 pisos públicos desde enero y tramitará 617 hasta el 2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. XOAN A. SOLER

En plena polémica por las dificultades para acceder a una vivienda, la consellería del ramo elevó este lunes un informe al Consello de la Xunta que afirma que entre enero y septiembre de este año se licitaron las obras de 2.090 pisos públicos, con un importe superior a los 380 millones de euros.

Alfonso Rueda señaló que con esa cifra se ha cumplido y superado el objetivo marcado para este año. Además, añadió el titular de la Xunta, «neste momento xa están en marcha máis das 4.000 vivendas que nos comprometemos a ter listas en 2028, concretamente 4.670».

El presidente explicó que las 2.090 licitaciones aprobadas hasta septiembre suponen más del 77 % de las 2.688 previstas para todo el año. A esa cifra se suman la licitación de diez obras de rehabilitación a cargo del programa Rexurbe, con un gasto de 2,6 millones. De los contratos licitados este año, 331 ya están en obras.

La previsión de la Xunta es que durante lo que queda de año se tramiten otras 617 nuevas viviendas, por lo que al cierre del año se habrán licitado 2.707 pisos, con una inversión global de 500 millones. Esas licitaciones del último trimestre se traducirán la creación de viviendas públicas en 14 municipios.

El informe también cifra en 1.861 las viviendas de promoción pública en obras que fueron licitadas antes de que empezase el 2026. Rueda afirmó además que se han entregado 102 pisos en lo que va de año.

Comparación estatal

El presidente contrapuso la actividad constructiva de la Xunta frente a la del Estado. Rueda explicó que, según los datos de la Federación Galega da Construción, en la primera mitad del año la Xunta licitó contratos por más de 305 millones de euros vinculados a redacción de proyectos, ejecución de obras y trabajos en el ámbito residencial.

Añadió que los contratos de organismos estatales en esos ámbitos no alcanzaron los 3,2 millones de euros, y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se quedó en 6.000 euros, en el mismo período.

A la vista de esos datos, el presidente aseveró que «a licitación da Xunta nos seis primeiros meses do ano multiplica por máis de 100 a do Goberno de España en Galicia».