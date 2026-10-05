El tramo final de la A-54 arrastra 4 años de retraso y 30 millones de sobrecoste

En la imagen, del pasado 26 de septiembre, una fase del tramo de la autovía A-54 pendiente de abrir entre Melide y Arzúa, ya asfaltado y con montañas de gravilla sobre la calzada. Quedan por aplicar las capas de rodadura definitivas, la señalización, y también los remates en cunetas y canalizaciones. SANDRA ALONSO

El último tramo pendiente para culminar la autovía A-54 entre Lugo y Santiago, el que discurre entre los enlaces de Melide Sur y Arzúa Oeste, acumula ya tres modificaciones de contrato. La última se aprobó hace una semana, y estos cambios han implicado cuatro años más de obras de lo inicialmente previsto y un sobrecoste de unos 30 millones de euros. Los trabajos para finalizar esta infraestructura, que deberían haber concluido en enero de este 2026, se han retomado con fuerza y, si las condiciones meteorológicas no lo impiden, el tramo podría estar listo a finales de este año.

Lo que arrancó en noviembre del 2017 como un proyecto adjudicado por 88,6 millones de euros y un plazo de ejecución fijado en 60 meses —cinco años— se ha transformado, tras casi una década de trabajos, en un proyecto que se ha demorado, y más caro.

Tras la aprobación de hasta tres modificados de contrato, la inversión necesaria para rematar estos 16,4 kilómetros roza ya los 118,5 millones de euros. Mientras tanto, el período de ejecución se ha disparado hasta los 108 meses, lo que prolonga de cinco a nueve años la duración de las obras.

En este sentido, cabe recordar que la obra fue licitada en diciembre del 2015, siendo ministra Ana Pastor (PP). Solo unos meses después se rectificó el concurso para primar la oferta económica: salió a licitación por 154 millones y se adjudicó con una rebaja de unos 66 millones respecto al precio de salida. Sin embargo, en la actualidad ya se han gastado 30 millones más de lo presupuestado en la adjudicación.

Esta notable factura adicional y la consecuente prórroga del calendario de ejecución responden a una serie de contratiempos técnicos. Según el Ejecutivo, las actuaciones se han visto condicionadas por «problemas de índole geotécnica que requirieron complejas obras de estabilización en dos taludes, además de obligar a revisar y adecuar la cimentación de varias estructuras mayores».

A estas complicaciones geológicas se sumaron la aparición de hallazgos arqueológicos en una zona de elevado valor histórico y la ineludible actualización de los proyectos a la normativa técnica y ambiental aprobada con posterioridad a la licitación del 2016. Además, las tres modificaciones contractuales no solo modificaron el presupuesto, sino que dejaron sin efecto las fechas iniciales en las que se preveía la puesta en servicio del vial, entre el 2022 y el 2023. La última previsión, fijada por el ministro Óscar Puente para diciembre del 2025, llegó en febrero del año pasado durante la apertura del tramo entre Palas de Rei y Melide. Ese hito permitió descongestionar el tráfico, pero la falta de continuidad entre Melide y Arzúa sigue obligando a los conductores a utilizar la saturada y peligrosa N-547.

En las últimas respuestas parlamentarias en las Cortes, el Gobierno ya no ofrece fechas de apertura.