Rueda marca la prioridad al PPdeG: echar «dunha vez por todas» a Sánchez del Gobierno

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, se dirige a los dirigentes del partido. PACO RODRÍGUEZ

Alfonso Rueda marcó este lunes una «máxima prioridade» a la junta directiva del PPdeG: sacar a Pedro Sánchez «dunha vez por todas do Goberno de España». El presidente de los populares gallegos relegó a un segundo plano el resto de la actividad política del partido, incluyendo el congreso ordinario que iba a celebrarse el 21 y 22 de noviembre.

«Xa lle gustaría ao BNG e ao PSdeG que estivéramos entretidos a unha semana das eleccións. Non o imos facer», sentenció antes de pedir máxima movilización para darle a Alberto Núñez Feijoo los «mellores resultados» y que Galicia «sexa o motor de cambio que España necesita».

Salvo sorpresa, el cónclave autonómico, el primero ordinario de la era Rueda, se celebrará antes de las municipales. «Farémolo, todo sigue tras as eleccións, pero agora hai que dedicarse ao realmente importante: por unha marcha máis no momento máis necesario e marcarlle o camiño dende Galicia á España que vai xurdir das eleccións», insistió.

Le escuchaban en Santiago la práctica totalidad de los miembros de la dirección. Entre ellos la mayoría de los cargos electos por Galicia, que se la jugarán por partida doble en los próximos 54 días: primero, para volver a formar parte de la lista electoral; y segundo, suponiendo que pasen ese filtro, para ser reelegidos por en las urnas. No era por tanto día para hacer pellas.

Rueda les pidió en primer lugar que no caigan en la resignación, porque «hai que arranxar moitas cousas que se estragaron» en los años de gobierno de Pedro Sánchez. Citó los casos de corrupción, la inflación «disparada» o el encarecimiento de la vivienda, que crecía mientras «as tramas roubaban». Han sido años «dun declive brutal nas cousas máis importantes», añadió. Una decadencia que tiene «nomes e responsabilidades». Puso como ejemplo el mal funcionamiento del transporte ferroviario. Los trenes «non funcionaban», pero «o importante eran os tuits», dijo en referencia a la prolífica actividad en la red social X del ministro Óscar Puente.

El presidente del PPdeG también pidió a los suyos que pongan en valor el modelo de Galicia y del PPdeG, tanto de gobierno como de oposición. Destacó entre los reunidos al conselleiro de Cultura, José López Campos, que en septiembre alcanzó un acuerdo con el PSdeG sobre el futuro del gallego. Por la mañana, preguntado por posibles cambios en el Ejecutivo si algún conselleiro va en las listas de Feijoo —como ocurrió en el 2023—, subrayó que está muy satisfecho con el Gobierno. Pero no cerró la puerta a posibles relevos.