Pontón llama a darle más fuerza a Galicia y a frenar «ao PP máis ultra da historia»

Lavandeira jr | EFE

La portavoz del Bloque ha asegurado esta mañana en el Parlamento que los nacionalistas concurrirán las próximas elecciones generales del 29 de noviembre con ilusión y con la firmeza de «ir a por todas para darlle máis forza a Galiza e para gañar en avances sociais fronte ao PP máis ultra da historia». La líder de la oposición, que ha mantenido un encuentro con colectivos afectados por el problema de la vivienda, se ha mostrado convencida de que la próxima cita electoral es una oportunidad para darle más fuerza a Galicia en Madrid y para ganar en derechos y avances sociales para las mayorías.

Pontón ha asegurado que el Bloque no se pone límites para las generales del 29 de noviembre y ha advertido de que la representación nacionalista en el Congreso es la que garantiza realmente que se antepongan siempre los intereses del país, porque «o BNG ten as mans libres».

«Ao longo destes anos fixemos un traballo serio e riguroso, que estivo moi alonxado desa política do espectáculo e frívola que vimos en Madrid: a nosa representación, tanto no Congreso como no Senado, demostrou que se poden lograr máis avances que os das forzas estatais», sostuvo la líder nacionalista.