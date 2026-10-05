El plan de refuerzo de atención primaria costará 320 millones y sumará 640 sanitarios

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Lavandeira jr | EFE

El plan de refuerzo de la atención primaria costará más de 320 millones y supondrá la creación de 644 plazas de profesionales en los centros de salud y los puntos de atención continuada hasta el año 2030. El documento fue aprobado este lunes por el Consello de la Xunta. Su presidente, Alfonso Rueda, afirmó que el plan dejará más tiempo al personal para atender a los pacientes y dará paso a una atención primaria «máis moderna, con máis servizos e adaptada ás necesidade de hoxe e do futuro inmediato».

El titular de la Xunta compareció acompañado del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien recordó que a atención primaria «é a primeira porta de entrada dos cidadáns á sanidade pública».

El plan se centra en la mejora de cuatro ámbitos principales: estructura, organización asistencial, modelo retributivo y medios materiales e infraestructuras.

La reforma de la estructura comenzó en junio, cuando la Xunta recuperó la Dirección Xeral de Atención Primaria e Comunitaria, que había sido suprimida en el 2009. La previsión es extender ese refuerzo a las áreas sanitarias, donde la dirección de atención primaria pasará a depender de la gerencia. Además, se reforzará la capacidad de gestión de las jefaturas de servicio.

Dentro del plano organizativo también se fijarán nuevas agendas profesionales. Los médicos de familia tendrán 30 actos por día y los de pediatría, 25. Además habrá una parte flexible que los profesionales gestionarán de acuerdo con su jefe de servicio.

Esta misma semana, explicó Caamaño, se pondrán en marcha programas piloto de reorganización de las agendas en 14 centros de salud, dos por área sanitaria.

Para cumplir sus objetivos, el plan prevé un refuerzo del personal desplegado en los centros de salud y los puntos de atención continuada (PAC). Caamaño explicó que se crearán 383 plazas en 16 categorías profesionales. A esa cifra se suman las 50 de la Unidade Técnica de Apoio a Atención Primaria, que se activó en mayo, y el refuerzo de los PAC.

El conselleiro recordó que el refuerzo de personal fue acordado con tres de los cuatro sindicatos representados en la mesa sectorial —solo la CIG se quedó al margen del pacto— y requerirá una inversión de 21,6 millones.

El plan parte, además, de la previsión de que a partir del 2029 la incorporación de nuevos médicos superará las jubilaciones y aliviará la escasez de personal.

Más plantilla

Los refuerzos incluyen la creación de 45 nuevas plazas de facultativos de medicina familiar y comunitaria en los centros de salud y 18 en los PAC, mientras que en Pediatría se crearán 2.

En enfermería, con el fin de mantener la ratio de uno a uno se crearán también 2 de pediatría y 45 de familiar y comunitaria.

También se ampliarán en 45 las plazas de matrona para tener un profesional por cada 5.500 mujeres mayores de 14 años.

Por primera vez se incluirán plazas de podología, 28 hasta el 2030, dos por distrito sanitario.

En psicología clínica el refuerzo será de 22 profesionales, hasta llegar a 50 cuando termine el plan en el año 2030.

Las plazas de farmacéutico de atención primaria se incrementarán en 48, hasta llegar a uno por cada 18.000 habitantes.

Las plazas de odontólogo y las de técnicos en higiene bucodental aumentarán en 10 por cada una de esas categorías.

También se prevé un refuerzo importante en fisioterapia, con 45 nuevas plazas hasta alcanzar una ratio de una por cada 11.500 habitantes. Habrá además una plaza de técnico de cuidados auxiliares de enfermería por cada unidad de fisioterapia, y se garantizará que haya uno de esos profesionales por servicio de primaria.

Los dietistas-nutricionistas ascenderán en el 2030 a 53, tras un aumento de 8 plazas. Mientras que en la categoría de trabajo social se crearán 27, con el fin de que haya un puesto por cada 7.500 tarjetas sanitarias.

El personal de servicios generales se ajustará para contar con un puesto por cada seis agendas, además de una plaza en la Unidade Técnica de Apoio á Atención Primaria.

Ese organismo, que tiene su sede en el Hospital Psiquiátrico de Conxo, cuenta con una coordinadora médica y dispondrá de 48 técnicos de salud

Cambios retributivos

El plan prevé además que los profesionales «con cupos máis complexos ou que impliquen unha carga asistencial máis exixente» disfruten de complementos salariales, a los que se destinarán unos 10 millones de euros.

Esa mejora se aplicará a todas las categorías de atención primaria, teniendo en cuenta factores como la dispersión geográfica, la despoblación, el aislamiento del centro de destino o el número de tarjetas sanitarias que atiendan.

La última pata del documento es la de infraestructuras. La Xunta prevé inversiones por valor de 278 millones de euros hasta el 2030. La mayor parte de esa cantidad, casi 218 millones, se destinarán a la construcción de nuevos centros de salud o a la mejora de los ya existentes en 40 localidades. El resto de los fondos se empleará en los centros de titularidad municipal y en la adquisición de nuevos equipamientos, además de la incorporación de nuevas tecnologías como inteligencia artificial.