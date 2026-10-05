Una mujer convive durante dos días con el cadáver de su marido en O Carballiño: «No sabía qué hacer»

La gallega Susana Saavedra cierra la puerta de su casa, en A Granxa. Santi M.Amil

Susana Saavedra Fernández fue a comprar el viernes y cuando regresó a su domicilio —una estructura destartalada que sirvió de hogar para sus abuelos en la aldea de A Granxa, O Carballiño —se encontró con el cadáver de su esposo, con el que llevaba casada 17 años. «Lo encontré en el suelo de la habitación, frío. No sabía qué hacer con él», comenta antes de abandonar la entrada para resguardarse del sol. Optó por llamar a una amiga que le aconsejó contactar con una funeraria. «Me dijeron que costaba 2.000 euros incinerarle. Les dije que no tenía el dinero», añade abrazándose a sí misma.

Según cuenta, la funeraria le propuso pagar a plazos incinerar a su marido, Juan José Reulen, antiguo sargento de la Legión. «Se hizo un seguro de decesos hace unos meses. Cuando lo dije me mandaron a la mierda», asegura. «Me propusieron fraccionar el pago, acepté y se quedó ahí la cosa», incide mientras cuatro de sus siete perros se deambulan a su alrededor. Dos días más tarde, alertados por un vecino, se personaron en la zona agentes de la Guardia Civil y los servicios fúnebres para trasladar el cadáver. «Durante ese tiempo lo metí en la cama. Tuve que dormir a su lado».

Saavedra conversa próxima a la entrada del recinto en el que habita. Santi M.Amil

Natural de A Coruña, Saavedra conoció a Reulen, de origen belga, en Tenerife. Hacía dos años que se habían trasladado a este pequeño núcleo, próximo al la capital municipal de O Carballiño. Reulen sufría problemas en el corazón. «Estuvo varias veces ingresado y lo trataron fatal. Pilló varicela y todo el mundo dijo que era sarna», traslada. Tras ella, en la entrada y sobre las escaleras que suben a un piso con ventanas destartaladas, se ven una bandera española y un uniforme militar. «Me dijeron que no le iban a dar ayudas porque yo ya contaba con una pensión buena. Servicios sociales no vale para nada», argumenta. Calzada en unas zapatillas dice que todavía no han cremado a su esposo y que ahora hará lo de siempre: «Quedarme con mis perros y tirar para adelante».