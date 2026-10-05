El Gobierno rediseña la intermodal de Ourense, con unas obras al ralentí

Rubén Nóvoa Pérez
RUBÉN NÓVOA OURENSE / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Obras en la estación de Ourense, fotografiada este lunes.
Obras en la estación de Ourense, fotografiada este lunes. SANTI M. AMIL

El Ejecutivo reconoce que busca «soluciones» para optimizar el proyecto, que debería estar terminado en el 2030 tras una inversión de 111,7 millones

06 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El 20 de diciembre del 2021 llegaba a la estación de Ourense el primer viaje de un tren de alta velocidad con destino a Galicia. Casi un lustro después, las dudas todavía rodean al proyecto

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