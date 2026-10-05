El Gobierno rediseña la intermodal de Ourense, con unas obras al ralentí
OURENSE / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El Ejecutivo reconoce que busca «soluciones» para optimizar el proyecto, que debería estar terminado en el 2030 tras una inversión de 111,7 millones06 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El 20 de diciembre del 2021 llegaba a la estación de Ourense el primer viaje de un tren de alta velocidad con destino a Galicia. Casi un lustro después, las dudas todavía rodean al proyecto