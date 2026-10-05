El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en Santiago: «La Transición no llegó a la Justicia»

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este lunes en una charla que impartió en el Ateneo de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Seis meses después de ser homenajeado en Santiago, el ex fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, se dio este lunes un nuevo baño de masas en la capital gallega, donde recibió el cariño de decenas de personas en un Ateneo abarrotado, foro en el que habló sobre la transformación de la justicia.

«No tenía previsto aceptar esta invitación, porque había decidido tener una posición muy discreta en mis apariciones públicas», bromeó al inicio de su charla, en la que transmitió al auditorio cómo puede sentirse un jurista y un amante del derecho, después de haber recibido una sentencia como la suya. «Soy un delincuente para el Tribunal Supremo, así que ya imaginarán lo que significa eso para una persona que cree en el Estado de Derecho», dijo justo después de que lo presentase el presidente de la institución, Francisco Candela, quien expresó su deseo de que el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos echen abajo el fallo del Supremo.

«Estuve 19 días esperando a saber por qué había sido condenado, en medio de elucubraciones y de un debate público que en nada ayuda», dijo Ortiz durante una charla en la que puso el foco en el contexto histórico, recordando que «la Transición no llegó a la Justicia», como sí ocurrió en otros países, y pidiendo un homenaje público a todos los jueces y fiscales que libraron una batalla contra el régimen y fueron sancionados.

El ex fiscal general del Estado, que desgranó los entresijos del sistema, insistió en que la justicia es para la gente, no para los jueces y fiscales, y en que solo hay una justicia, que es la justicia democrática, la que preserva garantías. «Lo demás no es justicia».

En una charla llena de referencias y explicaciones sobre cómo funciona el sistema, y de los males que arrastra el modelo, García Ortiz hizo una defensa de la institución que dirigió entre el 2022 y el 2025, la Fiscalía General del Estado. «Es imposible que el Gobierno meta mano en una investigación; eso no ocurre, porque hay garantías, instrumentos, mecanismos, el resto son bulos conspiranoicos», sostuvo Ortiz en su conferencia, quien alertó de que si se cuestiona a la institución se está pervirtiendo el sistema. «La Fiscalía tiene un interés público, acusa o no acusa por un interés público», insistió.

Sobre las críticas a la justicia

García Ortiz, quien explicó que el problema de la politización de la justicia está en que «el acceso a ella es libre», defendió las críticas a los jueces y fiscales, pero advirtió de una «crítica destructiva» a figuras clave del entramado democrático. «El sistema no nos ampara ante cualquier persona que pueda decir cualquier cosa sobre nosotros», defendió el ex fiscal general del Estado. García Ortiz también apeló a la necesidad de defender los pilares que sustentan el Estado democrático, sin que eso signifique que no se pueda criticar «el corporativismo o si somos mejores o peores profesionales».