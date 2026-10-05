La CIG dice que no acudirá a la reunión con Facenda sobre los presupuestos por que asegura que «non ten utilidade»
GALICIA
Consideran que son encuentros «de trámite» que solo buscan «a foto»05 oct 2026 . Actualizado a las 11:14 h.
El sindicato nacionalista CIG ha confirmado este lunes que no acudirá a la reunión convocada por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para abordar el proyecto de presupuestos gallegos para 2027: «Estas xuntanzas de trámite non teñen utilidade algunha, máis alá da foto, e non serven nin para avaliar o contenido do proxecto, nin para atender a ningunha das propostas que se puideran facer», estima a organización.
La CIG, que ya no fue a la reunión para los presupuestos del ejercicio 2026, ha cuestionado las política del PP que, en su opinión, «lonxe de atender as demandas da clase traballadora», ha intensificado los recortes de derechos laborales y sociales, «co agravante de ter instaurado un sistema de acoso e persecución das persoas traballadoras enfermas, mentres estrangula e privatiza a sanidade e os servizos públicos».
Así lo ha trasladado el secretario xeral del sindicato nacionalista, Paulo Carril, que ha señalado que la Xunta ha ignorado «de xeito sistemático» las recomendaciones de organismos como el Consello Económico e Social, para mantener el diálogo social como ámbito de negociación en sustitución de la negociación colectiva, la movilización y los órganos legales de participación institucional.
Por otra parte, también ha cuestionado la permanencia en el Gobierno gallego del conselleiro José González, como responsable de empleo. Para Carril es «incompatible» que la máxima autoridad laboral y responsable de garantizar el cumplimiento de la legalidad, haya sido «incapaz» de que se cumpliera esa legalidad en la bodega de su familia.
La CIG ha añadido además que el PP volverá a aprovechar la ley de acompañamiento a los presupuestos «para introducir novas modificacións e recortes pola porta de atrás», por lo que Carril ha reiterado que la convocatoria de reunión de Facenda les parece «unha farsa». «Unha xuntanza na que o PP só pretende vender como interlocución o que non son máis que anuncios propagandísticos, que logo a realidade acaba por desmontar», estima.